Крест как главный образ нашего Спасения

О важности поклонения Кресту Господню, о понятии духовного креста и о том, всегда ли наши страдания от Бога, размышляет протоиерей Алексий Уминский.

Два образа креста

Крест с древних времен соотносился со смертной казнью, причем с одним из самых жестоких ее видов. Распятие на кресте являлось не просто смертным приговором для преступника, эта казнь была позорной, и ей подлежали только рабы. Свободных граждан Рима никогда не распинали на кресте. Это была не просто казнь, но страшнейшее поругание, унижение и наиболее мучительный способ лишения человека жизни. Мы должны помнить об этом и сегодня.

Но мы, люди верующие, понимаем, что Господь Иисус Христос Своей личной волей избрал крестную смерть ради нашего спасения. Особым образом Церковь напоминает нам об этом на Страстной неделе, когда священник после богослужения произносит отпуст: «Грядый Господь на вольную страсть, нашего ради спасения…», то есть Он идет на вольные страдания. И в этом вольном принятии на Себя крестной муки и смерти, крестного поношения и унижения, заключается спасительная жертва Иисуса Христа по отношению к человеческому роду, Его искупительный подвиг. Это та любовь, которой Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного отдал, чтобы мир был Им спасен. Поэтому когда мы носим на себе крест, когда крестами мы украшаем храмы, когда ставим крест на могилу христианина, когда мы осеняем себя крестом, всё это и есть свидетельство непостижимой Божественной любви.

Своим крестом Господь явил, что Его любовь всегда доходит до конца, и что в Своей любви к человеку Спаситель способен принять то, что совершенно несвойственно Богу – смерть. Ведь Бог – это жизнь и Он чужд смерти. Для Бога смерть также чужда, как чужда тьма для света. Так вот, Господь принимает человеческую смерть на Себя для того, чтобы дать человеку Свою жизнь. В этом смысле образ креста является для нас уже не образом казни, не образом орудия смерти, а образом дара жизни, который мы получаем благодаря любви Бога к каждому из нас.

Принять на себя крест

Для христиан понятие креста нераздельно с самой жизнью. Крест не является для Церкви каким-то отдельным элементом ее, символом или воспоминанием Божественной жертвы. Крест – это единое явление, единый смысл. Человек, принимающий Божественную любовь по отношению к себе через крестную смерть Спасителя, должен быть готов чем-то ответить на это Богу. Бог приносит в дар человеку Самого Себя и совершается это через распятие. В ответ человек приносит Богу самого себя. Это мы и называем нашей крестной жизнью, духовным крестом. Это то, о чем говорит Сам Господь в Евангелии: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8, 34-35). Как Христос предал за нас всю Свою жизнь, так и мы должны быть готовы предать Богу всю свою жизнь. В этом, собственно, и заключается смысл принятия на себя креста.

Бог и наши страдания

Бог не радуется страданиям человечества. Господь пришел в этом мир, чтобы изъять человека из страданий. Они не посылаются Богом, а являются результатом отпадения человека от Него, результатом того искажения мира, в котором пребывает человечество после грехопадения. Страдания чужды как таковой природе Бога. Однако, без всякого сомнения, страдания в жизни человека встречаются. Вопрос только в том, насколько человек может их принять и понести достойно, с молитвой и встретить в них Самого Христа. Важно увидеть в своих страданиях присутствие Бога, потому что Он, взяв на Себя страдания людей, присутствует и в каждом личном нашем страдании. Там, где страдает человек, рядом с ним пребывает Бог. Если у человека хватает мужества, веры, любви, доверия к Богу, то именно тогда в своих страданиях человек и встречает распятого Христа. И тогда человек в них может уподобиться Богу. В этом смысле мы и можем назвать человеческие страдания – несением креста.

Но не всякое страдание может быть несением креста. В испытаниях человек может отвергать Бога, хулить Его, бунтовать против Бога, ненавидеть и себя, и других, впадать в отчаяние и терять веру. В данном случае, нельзя назвать это несением креста, потому что крест спасает человека, а не губит.

Праздник или трагедия?

Все события, переживаемые нами в Церкви, насыщены самыми разными чувствами и переживаниями, здесь могут стоять рядом радость и скорбь, страх и надежда на Воскресение. Как и каждая встреча с Богом для нас – это и суд, и радость встречи, и Воскресение, и страшное Второе пришествие. Вообще, всякое евангельское событие, отраженное в церковном богослужении, это встреча с реальностью. Но реальность не может быть однозначной, так как мы в ней пока еще живем, мы ее еще осуществляем. И, с одной стороны, встреча с реальностью для человека – это всегда большое счастье, потому что он встречается с правдой. В тоже время, эта правда не всегда бывает сладкой.

Вот и сейчас, мы будем стоять в храме перед Крестом и понимать, что наша горькая правда встречи с крестом такова, что это одновременно и страдания, и свет, и переживание отдаленности от Бога, и радость от того, что Он нас всё же безмерно и бесконечно любит.

Источник: «Фома»