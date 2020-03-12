Конституции Общества Иисуса и Дополнения к ним впервые изданы на русском языке

Конституции Общества Иисуса и Дополнения к ним впервые изданы на русском языке

Март 12, 2020

Впервые на русском языке увидел свет полный комплект тех документов, которые принято называть «институтом» Общества Иисуса (Ордена иезуитов), т.е. основополагающих его законов и норм. Книга «Конституции Общества Иисуса и их Дополнительные нормы» была представлена 10 марта в Институте Святого Фомы, издательство которого и выпустило этот труд.

Об уставных документах Общества Иисуса, об их особенностях в момент создания, в середине XVI в., и о том, как они были дополнены в середине ХХ в., рассказали представители Ордена иезуитов – директор Института Святого Фомы о. Штефан Липке, SJ, и главный редактор издания о. Виктор Жук, SJ, который специально прилетел на презентацию с Филиппин, где несет сейчас свое служение. Оба священника с благодарностью вспомнили ныне покойного Андрея Коваля, который выполнил перевод публикуемых документов на русский язык. Как сообщает аннотация, перевод был составлен на основе испанского оригинала Конституций, но с учётом латинского текста. Издание содержит «Формулу Института» – основной закон, который может изменить только Папа Римский; «Экзамен», т.е. краткое изложение норм Общества Иисуса и основные вопросы, которые предлагают кандидатам в Общество; затем все 10 частей самих Конституций, принятых на Генеральной конгрегации 1558 г., и Дополнения к ним, опубликованные согласно решению XXXIV Генеральной конгрегации (1995 г.). Издание снабжено аппаратом из примечаний и алфавитным указателем.

«Теперь есть возможность изучить не только нашу духовность, но и то, как эта духовность воплощается», – сказал о. Виктор. Он имеет в виду, что представление о духовности иезуитов дают тексты основателя ордена св. Игнатия Лойолы – его автобиография и «Духовные упражнения», которые легли в основу Конституций, написанных по инициативе и при самом активном участии самого св. Игнатия. «Духовные упражнения» создают желание служить Богу, а Конституции создают условия этого служения», – так определил соотношение двух основополагающих текстов Ордена иезуитов о. Штефан Липке.

Главный редактор издания подробно рассказал об истории создания Конституций. В процессе работы над текстом св. Игнатий особенно заботился об обсуждении, об «обратной связи», сам вносил изменения в текст до последних дней и даже хотел, чтобы текст к этому моменту оставался незаконченным, чтобы, как объяснил о. Виктор, лавры составления этого документа не приписывали исключительно ему; он сам воспринимал Конституции как «дар от Бога». Работа над текстом была завершена через два года после кончины основателя Ордена, в 1558 г. О. Виктор представил структуру документа, который составлен таким образом, чтобы показать путь вступающего в Орден – «эволюцию тех, кто хочет присоединиться к Ордену и идти по этому пути к Богу, служить благу Церкви».

Прошло 400 лет, и II Ватиканский собор закрепил существенные изменения в жизни Католической Церкви. осознало необходимость «привести свои в соответствие с соборными постановлениями, сохраняя верность своей харизме и первоначальной миссии», продолжил о. Виктор. При широком участии многих членов Общества были разработаны Дополнительные нормы по 10 темам, которые значительно дополняют установления Конституций XVI века. В частности, в дополнение к основной миссионерской задаче Ордена по распространению веры была определена и другая задача – участие Общества Иисуса в борьбе за «евангельскую справедливость» в мире. «Нынешняя миссия Общества определяется как служение веры, для которого совершенно необходимо содействие справедливости», – читаем в первых строках «Дополнительных норм». А это означает, что должны «трудиться во благо общества в его самых проблематичных аспектах», как пояснил о. Виктор. В разделе Дополнений, посвященном миссии, содержатся также положения о необходимости помощи беженцам-иноверцам (не ставя целью непременно обратить их в христианство), о межрелигиозном диалоге, экуменизме, о пастырских трудах (исключен запрет св. Игнатия на приходское служение, принятый в свое время, дабы избежать соблазна вознаграждения от прихожан и не ограничивать мобильность монахов; теперь могут возглавлять приходы в отдаленных местах). Необходимым средством миссии признаются средства современной коммуникации. Что касается основных обетов Ордена, то о. Штефан Липке показал, как в Дополнениях был прокомментирован обет бедности: если св. Игнатий в Конституциях установил, что не должно иметь ничего, кроме школ, а монахи должны питаться за счет подаяния, то в ХХ веке Конгрегация Ордена решила иначе: иезуиты должны заниматься честной работой и скромно пользоваться полученными за нее средствами, но не копить их, а излишки передавать на социальное служение.

Как особенности «Общества Иисуса», отраженные в уставных документах, проявляются в деятельности Франциска – первого Папы-иезуита? Отвечая на этот вопрос, о. Виктор отметил, что свидетельство нестяжания, открытость Понтифика к самым разным видам деятельности, служение беженцам, заключенным, бедным, бездомным, стремление к межрелигиозному и межконфессиональному диалогу – всё это не столько специфические черты миссии иезуитов, сколько стремление следовать евангельским заповедям. «Но в духовности Папы Франциска очевидно влияние ‘Духовных упражнений’ Игнатия Лойолы», – добавил священник. Особое внимание к сфере образования как средству целостного развития личности, столь свойственное «Обществу Иисуса», также характерно для Папы Франциска. Дополнительные нормы уделяют этому большое внимание. «Сегодня цель иезуитского образования – воспитать тех, кто живет не только для себя, но ради ближнего, и находит в этом самореализацию, а не повод для геройской жертвенности», – заключил главный редактор представленного издания.

Источник: Благовест-инфо

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