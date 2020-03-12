Конституции Общества Иисуса и Дополнения к ним впервые изданы на русском языке

Впервые на русском языке увидел свет полный комплект тех документов, которые принято называть «институтом» Общества Иисуса (Ордена иезуитов), т.е. основополагающих его законов и норм. Книга «Конституции Общества Иисуса и их Дополнительные нормы» была представлена 10 марта в Институте Святого Фомы, издательство которого и выпустило этот труд.

Об уставных документах Общества Иисуса, об их особенностях в момент создания, в середине XVI в., и о том, как они были дополнены в середине ХХ в., рассказали представители Ордена иезуитов – директор Института Святого Фомы о. Штефан Липке, SJ, и главный редактор издания о. Виктор Жук, SJ, который специально прилетел на презентацию с Филиппин, где несет сейчас свое служение. Оба священника с благодарностью вспомнили ныне покойного Андрея Коваля, который выполнил перевод публикуемых документов на русский язык. Как сообщает аннотация, перевод был составлен на основе испанского оригинала Конституций, но с учётом латинского текста. Издание содержит «Формулу Института» – основной закон, который может изменить только Папа Римский; «Экзамен», т.е. краткое изложение норм Общества Иисуса и основные вопросы, которые предлагают кандидатам в Общество; затем все 10 частей самих Конституций, принятых на Генеральной конгрегации 1558 г., и Дополнения к ним, опубликованные согласно решению XXXIV Генеральной конгрегации (1995 г.). Издание снабжено аппаратом из примечаний и алфавитным указателем.

«Теперь есть возможность изучить не только нашу духовность, но и то, как эта духовность воплощается», – сказал о. Виктор. Он имеет в виду, что представление о духовности иезуитов дают тексты основателя ордена св. Игнатия Лойолы – его автобиография и «Духовные упражнения», которые легли в основу Конституций, написанных по инициативе и при самом активном участии самого св. Игнатия. «Духовные упражнения» создают желание служить Богу, а Конституции создают условия этого служения», – так определил соотношение двух основополагающих текстов Ордена иезуитов о. Штефан Липке.

Главный редактор издания подробно рассказал об истории создания Конституций. В процессе работы над текстом св. Игнатий особенно заботился об обсуждении, об «обратной связи», сам вносил изменения в текст до последних дней и даже хотел, чтобы текст к этому моменту оставался незаконченным, чтобы, как объяснил о. Виктор, лавры составления этого документа не приписывали исключительно ему; он сам воспринимал Конституции как «дар от Бога». Работа над текстом была завершена через два года после кончины основателя Ордена, в 1558 г. О. Виктор представил структуру документа, который составлен таким образом, чтобы показать путь вступающего в Орден – «эволюцию тех, кто хочет присоединиться к Ордену и идти по этому пути к Богу, служить благу Церкви».

Прошло 400 лет, и II Ватиканский собор закрепил существенные изменения в жизни Католической Церкви. Общество Иисуса осознало необходимость «привести свои уставы в соответствие с соборными постановлениями, сохраняя верность своей харизме и первоначальной миссии», продолжил о. Виктор. При широком участии многих членов Общества были разработаны Дополнительные нормы по 10 темам, которые значительно дополняют установления Конституций XVI века. В частности, в дополнение к основной миссионерской задаче Ордена по распространению веры была определена и другая задача – участие Общества Иисуса в борьбе за «евангельскую справедливость» в мире. «Нынешняя миссия Общества определяется как служение веры, для которого совершенно необходимо содействие справедливости», – читаем в первых строках «Дополнительных норм». А это означает, что иезуиты должны «трудиться во благо общества в его самых проблематичных аспектах», как пояснил о. Виктор. В разделе Дополнений, посвященном миссии, содержатся также положения о необходимости помощи беженцам-иноверцам (не ставя целью непременно обратить их в христианство), о межрелигиозном диалоге, экуменизме, о пастырских трудах (исключен запрет св. Игнатия на приходское служение, принятый в свое время, дабы избежать соблазна вознаграждения от прихожан и не ограничивать мобильность монахов; теперь иезуиты могут возглавлять приходы в отдаленных местах). Необходимым средством миссии признаются средства современной коммуникации. Что касается основных обетов Ордена, то о. Штефан Липке показал, как в Дополнениях был прокомментирован обет бедности: если св. Игнатий в Конституциях установил, что Общество Иисуса не должно иметь ничего, кроме школ, а монахи должны питаться за счет подаяния, то в ХХ веке Конгрегация Ордена решила иначе: иезуиты должны заниматься честной работой и скромно пользоваться полученными за нее средствами, но не копить их, а излишки передавать на социальное служение.

Как особенности «Общества Иисуса», отраженные в уставных документах, проявляются в деятельности Франциска – первого Папы-иезуита? Отвечая на этот вопрос, о. Виктор отметил, что свидетельство нестяжания, открытость Понтифика к самым разным видам деятельности, служение беженцам, заключенным, бедным, бездомным, стремление к межрелигиозному и межконфессиональному диалогу – всё это не столько специфические черты миссии иезуитов, сколько стремление следовать евангельским заповедям. «Но в духовности Папы Франциска очевидно влияние ‘Духовных упражнений’ Игнатия Лойолы», – добавил священник. Особое внимание к сфере образования как средству целостного развития личности, столь свойственное «Обществу Иисуса», также характерно для Папы Франциска. Дополнительные нормы уделяют этому большое внимание. «Сегодня цель иезуитского образования – воспитать тех, кто живет не только для себя, но ради ближнего, и находит в этом самореализацию, а не повод для геройской жертвенности», – заключил главный редактор представленного издания.

Источник: Благовест-инфо