Комиссия Епископатов ЕС выступила в защиту жизни нерожденных младенцев

Комиссия Епископатов Европейского Союза (COMECE) выразила глубокую озабоченность в связи с предложением президента Франции Эмманюэля Макрона (Франция в первом полугодии 2022 г. председательствует в ЕС) дополнить Европейскую хартию основных прав человека, включив в нее право женщины на аборт.

Соответствующее заявление, опубликованное 8 февраля, подписали председатель COMECE кардинал Жан-Клод Холлериш и его заместители. Авторы документа напоминают, что процесс евроинтеграции с самого начала поддерживался Церковью и заявляют о своей приверженности ценностям ЕС. «Однако следует подчеркнуть, что одной из основных ценностей является уважение достоинства любого человека на всех этапах его жизни, а в первую очередь на этапе его абсолютной беззащитности, как это бывает с нерожденными младенцами». Епископы утверждают, что они вполне отдают себе отчет в какой тяжелой жизненной ситуации оказываются женщины, решающиеся на аборт, и настаивают, что забота о тех из них, кто вследствие беременности оказался в трудных обстоятельствах, должна стать обязанностью общества, включая и благотворительные службы Церкви. Однако при этом нельзя игнорировать и права нерожденного младенца. И мать, и ребенок должны получить надлежащую поддержку.

«С юридической точки зрения ни в европейском, ни в международном законодательстве не существует признанного права на аборт, – пишут иерархи. – Попытки изменить эту ситуацию, вводя упомянутое право в Хартию основных прав Европейского Союза, не только противоречат подходам и фундаментальным европейским ценностям. Подобный закон, кроме того, был бы законом несправедливым, лишенным этического фундамента. Он был бы обречен оставаться источником непрекращающегося конфликта между гражданами ЕС». Отсюда следует, что прозвучавшее из уст Макрона предложение не может рассматриваться в качестве достойного дополнения фундаментальных прав человека, зафиксированных в Хартии.

По материалам Vatican News