Фонд «Kirche in Not»: Северное Киву стало местом расправ

Провинция Северное Киву в Демократической Республике Конго, уже находящаяся в тисках «Движения 23 марта», стала мишенью для исламских террористов, сообщает Vatican News.

В одной из протестантских церквей в Майбе были обнаружены более 70 убитых: некоторые из них обезглавлены, многие связаны. Среди погибших есть женщины, старики и дети, сообщил источник из местного отделения Папского фонда «Kirche in Not» («Помощь Церкви в беде»).

Согласно источнику, массовое убийство – не первое в Киву, где жертвами исламистских группировок стали уже тысячи жителей, — произошло между 12 и 15 февраля. Автор жестокой расправы – «Альянс демократических сил» из Уганды. Боевики вошли в селение и взяли в заложники более 100 человек.

Согласно тому же источнику из «Kirche in Not», чье имя не раскрывается из соображений безопасности, по всей вероятности, заложники были не в состоянии выдержать тяжелый путь, поскольку террористы обычно заставляют пленников идти вместе с ними, используя их для принудительных работ по укреплению военных позиций. Есть предположение, что у террористов имеются местные коллаборационисты, облегчающие им деятельность.

Массовое убийство произошло в деликатный период для всего региона Киву, где продолжается наступление филоруандийских боевиков из «Движения 23 марта», сопровождающееся жестокими боями и бегством людей. Движение захватило такие значимые города, как Гома и Букаву, оно продвигается как к северу, так и к югу, создавая ситуацию, с которой не могут справиться конголезские вооруженные силы.

Представитель «Kirche in Not» выразил опасение, что повстанцы могут завоевать и Бутембо, второй по значению город в Северном Киву (офис Kirche in Not находится в 70 км от города). «Здесь люди очень страдают психологически», — заявил представитель фонда.