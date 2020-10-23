Католикос всех армян благословил священников, отправляющихся в Карабах

Католикос всех армян Гарегин II благословил в четверг утром священников, отправляющихся на линию соприкосновения в Карабахе. Об этом сообщил РИА Новости иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской Апостольской Церкви — Первопрестольного святого Эчмиадзина.

«Гарегин II 22 октября утром принял и преподал патриаршее благословение шести священникам из Араратской и Гугаркской епархий, отправляющимся в Арцах (самоназвание Карабаха – ред.)», — написал Меликян в Facebook.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.