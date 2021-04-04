Католики Сибири встретили Христа Воскресшего: Навечерие Пасхи в Кафедральном соборе Преображенской епархии

Кульминация Священного Пасхального Триденствия – богослужение Святой Ночи Воскресения Христова, открывающее собой пятидесятидневный период Пасхального времени. Весь этот период, по древней традиции, воспринимается как один единый день – день Светлого Христова Воскресения.

Еще вчера мы вспоминали искупительную Смерть Иисуса на Кресте, а этой ночью скорбные мотивы сменяются бурлящей радостью триумфа. Вновь звучит песнопение Слава в вышних Богу…, которое мы не слышали на протяжении всего Великого Поста, вновь играет орган в сопровождении других музыкальных инструментов, вновь громко бьют колокола и раздается громогласное Аллилуйя!

Богослужение Святой Ночи начинается обрядом благословения нового огня на церковном дворе, от которого возжигается Пасхальная свеча – символ Света, принесенного в мир Христом, свидетельствовавшим о Себе: «Я – свет миру». От этой большой Свечи зажигают свои свечи верные, делясь огоньком друг с другом в знак своего желания принять истину Христову и возвестить ее другим людям.

Сразу по вхождении со двора во храм следует Гимн Возвещения Пасхи (Exsultet), воспевающий милосердие Бога и воздающий хвалу Христу, побеждающему мрак мира сего. В нынешнем году этот гимн возгласила органистка и регент хора Кафедрального собора Преображения Господня Валерия Беляевскова.

Обильная трапеза Слова Божия, предлагаемая верным на Мессе Святой Ночи, посвящена главным вехам приводящей ко Христу Истории Спасения: сотворению мира, подготовке явления Спасителя через историю Авраама, народа Израиля и его пророков, обетованию грядущей победы над грехом и смертью… Евангельское чтение о Воскресении Христа, об обнаружении пустого гроба подводит черту всей череде осуществляющихся по Божию замыслу событий.

Событию Воскресения посвятил свою проповедь Владыка Иосиф Верт. Прежде всего он предложил задуматься о смысле Великой Субботы (Евангелие Навечерия Пасхи начинается со слов: «По прошествии субботы»). Владыка, в частности, отметил, что именно теперь, в контексте пандемии, мы в большей мере, чем когда-либо, постигаем смысл Великой Субботы как дня великого безмолвия. В этот день наши чувства созвучны чувствам пришедших ко гробу женщин. Их глаза тоже были полны страдания, вызванного неожиданной трагедией. Их скорбь сопровождалась страхом повторить участь Учителя. Они опасались за свое будущее, их надежды рухнули. Это был для них, как и для нас, самый мрачный час. Но жены-мироносицы не позволили отчаянию овладеть ими, не позволили восторжествовать силам тьмы. И всё это потому, что благодаря Воскресению Христову смерть потеряла свое самое грозное оружие – страх. «Не ужасайтесь, не бойтесь» – в этих словах заключена наша надежда. Это и есть та Благая Весть, что адресована нам сегодня. Надежда, которую дает Иисус, вселяет в наши сердца уверенность в том, что Бог всё без исключения обратит во благо: ведь даже из могильной тьмы Он способен произвести жизнь. Ко входу во гроб Иисуса был привален тяжелый камень, однако Господь легко отодвинул его. Он достаточно силён, чтобы сбросить тяжкий груз и с наших сердец. Поэтому не будем поддаваться отчаянию, не будем ставить крест на нашей надежде. Мы должны и обязаны уповать на верность Божию. Бог не предоставил нас самим себе, Он навестил нас: Он вошел во все наши обстоятельства, Он с нами в горе, в тревоге, в смерти. Своим светом Он некогда просветил могильную тьму, а ныне собирается добраться до самых темных, самых потаенных уголков нашей жизни.

В дальнейшем ходе богослужения к таинству Святого Крещения приступили в Кафедральном соборе четверо катехуменов. В Святую Пасхальную Ночь о своем Крещении вспомнили также все присутствовавшие на богослужении верные: они обновили свои крещальные обеты и исповедали свою веру, а Владыка Иосиф в напоминание о принятом ими Крещении окропил их освященной по специальному пасхальному обряду водой.

Окончание богослужения было ознаменовано обрядом, совершаемым один-единственный раз в году – освящением пищи к пасхальному столу: крашеных яиц, куличей, мясных изделий. Правда стоит отметить, что из-за пандемии чин освящения пасхальной снеди на этот раз был несколько изменен по форме для соблюдения необходимых санитарных мер.

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О главном богослужении литургического года в главном храме Преображенской епархии также рассказывает фоторепортаж студии «Кана»: