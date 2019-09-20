Католические епископы в Эритрее возмущены политикой захвата церковных школ государством

Католические епископы в Эритрее возмущаются политикой захвата церковной собственности государством – церковные больницы и диспансеры уже захвачены, а теперь пришла очередь школ, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на другие агентства религиозной информации.

После захвата больниц, клиник и диспансеров, правительство Республики Эритрея перешло к захватам школ, принадлежащих католическим, а также исламским и протестантским религиозным организациям. За последние два года были национализированы 29 клиник, а в последние недели – сразу семь школ (из них четыре католических). Столкнувшись с этой насильственной национализацией, епархии Эритреи выступили с протестом, который подписали Высокопреосвященный Менгистхеб Тесфамариам, архиепископ Асмэрский; Преосвященный Томас Осман, епископ Барентуйский; Преосвященный Кидане Ибио, епископ Черенский; и Преосвященный Фикремариам Хагос, епископ Сегенеитский. Четыре иерарха в письме, адресованном министру народного образования Эритреи Семере Рейесому, в частности, пишут: «Ввиду того, что действия, предпринимаемые против наших образовательных и медицинских учреждений, противоречат правам и законным свободам Церкви и в значительной степени посягают на каноны веры и подрывают деятельность наших миссий и социальных служб, мы просим Вас пересмотреть недавние решения и незамедлительно прекратить неправомерные действия».

Экспроприации собственности церквей производятся на основании закона 73/1995, согласно которому все общественные учреждения должны быть переданы в управление органам государственной власти. Положения этого закона долго оставались лишь на бумаге, а воплощаться в жизнь начали только в последние годы. Эта захватническая деятельность властей вызывает растущую обеспокоенность и недоумение в католических общинах и среди населения в целом. Среди захваченных школ имеются и памятники исторического значения – к примеру, средняя школа Института Пресвятого Спасителя при семинарии в Асмэре, основанная в 1860 году и воспитавшая за эти годы множество видных граждан страны, верой и правдой послуживших на благо Церкви и отечества.

«Мы просим, – пишут епископы в своем обращении, – оставить в покое все образовательные и медицинские учреждения Церкви, дабы они могли и далее беспрепятственно оказывать согражданам квалифицированные и высоко ценимые обществом услуги. Если к нынешним действиям властей их побуждают некая ситуация и обстоятельства, которые необходимо как-то исправить или скорректировать, то единственный правильный образ действий – это открытый и конструктивный диалог». Авторы обращения подчеркивают, что Церковь никогда не избегала диалога. «Мы, епископы Католической Церкви, – указывается в обращении, – всегда проявляли и проявляем готовность и желание встречаться с представителями властей ради обсуждения всех важнейших вопросов в жизни нашей Церкви и нашего народа. Мы вновь возвышаем наш голос протеста против произвольных и односторонних норм, недавно введенных в действие правительством».