Кардинал Райнхард Маркс покинет пост председателя Конференции католических епископов Германии

Кардинал Райнхард Маркс покинет пост председателя Конференции католических епископов Германии

Февраль 14, 2020

Кардинал Райнхард Маркс не будет баллотироваться на второй срок на выборах председателя Германской епископской конференции, которые состоятся в марте. 66-летний кардинал хочет, чтобы этот пост занял более молодой иерарх. Сам же он желает сосредоточиться на управлении своей епархией – Мюнхена-Фрайзинги. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

«К концу второго срока [на посту председателя Конференции] мне будет 72 года, и уже близок будет тот час, когда мне придется покинуть Мюнхенскую кафедру [по достижении ‘канонического возраста’, 75 лет], – говорится в письме Маркса к немецким епископам, которое было опубликовано 11 февраля. – Мне кажется, настал черед молодого поколения». «Разумеется, я продолжу активно участвовать в работе Епископской конференции и, в частности, буду выступать за движение по Синодальному пути, которое, на мой взгляд, хорошо началось, – пишет кардинал.

Избрание нового главы немецкого епископата будет проходить в рамках пленарной ассамблеи, которая состоится в начале марта в городе Майнце. Представитель прогрессивного крыла, кардинал Райнхард Маркс, считается одним из самых активных иерархов Католической Церкви в Германии. С 2013 года по приглашению Папы Франциска он также участвует в работе Совета кардиналов – органа, готовящего реформу Римской Курии. Помимо этого немецкий иерарх, специалист по социальному учению Церкви, является координатором Ватиканского совета по экономике.

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