Кардинал Райнхард Маркс покинет пост председателя Конференции католических епископов Германии

Кардинал Райнхард Маркс не будет баллотироваться на второй срок на выборах председателя Германской епископской конференции, которые состоятся в марте. 66-летний кардинал хочет, чтобы этот пост занял более молодой иерарх. Сам же он желает сосредоточиться на управлении своей епархией – Мюнхена-Фрайзинги. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

«К концу второго срока [на посту председателя Конференции] мне будет 72 года, и уже близок будет тот час, когда мне придется покинуть Мюнхенскую кафедру [по достижении ‘канонического возраста’, 75 лет], – говорится в письме Маркса к немецким епископам, которое было опубликовано 11 февраля. – Мне кажется, настал черед молодого поколения». «Разумеется, я продолжу активно участвовать в работе Епископской конференции и, в частности, буду выступать за движение по Синодальному пути, которое, на мой взгляд, хорошо началось, – пишет кардинал.

Избрание нового главы немецкого епископата будет проходить в рамках пленарной ассамблеи, которая состоится в начале марта в городе Майнце. Представитель прогрессивного крыла, кардинал Райнхард Маркс, считается одним из самых активных иерархов Католической Церкви в Германии. С 2013 года по приглашению Папы Франциска он также участвует в работе Совета кардиналов – органа, готовящего реформу Римской Курии. Помимо этого немецкий иерарх, специалист по социальному учению Церкви, является координатором Ватиканского совета по экономике.