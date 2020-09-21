Кардинал Паролин. Католические университеты в постковидном мире

Ватиканский государственный секретарь пишет по случаю Дня католического университета Святейшего Сердца: в то время, когда пандемия пошатнула многие уклады, необходимы просвещённые умы, способные сопровождать человечество на пути к устойчивому и лучшему будущему.

Помимо образования и науки, сегодняшний университет – в первую очередь католический – должен преследовать «третью миссию»: целостное воспитание студента, в котором такие ценности, как диалог, поддержка и солидарность составляют основу его подготовки наравне с научными навыками. Об этом пишет госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин по случаю 96-го Дня католического университета Святейшего Сердца.

В послании архиепископу Милана Марио Дельпини, президенту Научно-исследовательского института имени Джузеппе Тониоло, кардинал размышляет над темой Дня католического университета: «Союзники во имя будущего».

Кризис из-за пандемии COVID-19, отмечает иерарх, придал этой теме новый смысл и извлёк из неё особые обязательства. Так, римская больница имени Агостино Джемелли помогла тысячам больным коронавирусом, за что кардинал выражает признательность медицинскому персоналу, подчёркивая «эффективную организацию здравоохранения и этическую непреклонность в качестве примера воспитательной задачи католического университета».

«От экономики до финансов, от юриспруденции до социальных наук требуется переосмысление критериев развития, которые больше не могут быть источником дискриминации и неравенства в доступе к благам и опеке, в том числе в области здравоохранения, – отмечает госсекретарь. – Точно так же, от философии до филологии, от педагогики до психологии нужно безотлагательно восстановить центральную роль человека и пересмотреть его обязанности в быстро меняющемся обществе. Огромные проблемы, связанные с экологией, образованием, миграцией, требуют анализа и новаторских решений, основанных на целостном благе человека, справедливости, братстве и добрососедстве между народами».

По словам иерарха, это именно те «перспективы, над которыми нужно работать, если мы действительно хотим быть союзниками ради будущего и существенно изменить путь человечества». Кардинал Паролин пишет, что столетие Католического университета Святейшего Сердца возрождает цели его основателя о. Агостино Джемелли, а именно: «Воспитание католических личностей, способных повлиять на историю страны и внести вклад в миссию Церкви». С тех пор эта потребность вовсе не исчезла, напротив, «по многим причинам сегодня нужно ещё больше личностей, которые бы с мудрым сердцем, просвещённым умом, трудолюбивыми руками и твёрдой верой сопровождали человечество к устойчивому и лучшему будущему».

Ссылаясь на неоднократные призывы Папы Франциска воссоздать глобальный образовательный пакт, кардинал Паролин пишет:

«Святейший Отец искренне надеется, что миссия университета итальянских католиков будет реализована в ещё более полной гармонии с этим проектом. Как никогда ранее нужно объединять усилия, создавая широкий образовательный альянс для подготовки зрелых людей, способных преодолевать раздробленность и контрасты и восстанавливать ткань отношений для более братского человечества».



Источник: Vatican News