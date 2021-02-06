Кардинал Бо призвал народ Мьянмы к национальному примирению

Архиепископ Янгона кардинал Чарльз Маунг Бо выступил с воззванием к политическим силам и народу Мьянмы после военного переворота: иерарх просит избежать нового кровопролития и вернуться к диалогу. Епископы Мьянмы объявили 7 февраля Днем поста и молитвы о мире в стране. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

После ареста Аун Сан Су Джи в результате организованного вооруженными силами страны переворота генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил действия армии и заявил, что намерен «мобилизовать международное сообщество с тем, чтобы переворот потерпел неудачу». «Абсолютно недопустимо, – подчеркнул он, – видоизменять итоги выборов, то есть волю народа».

В послании народу и вооруженным силам кардинал Бо пишет: «Обращаюсь к каждому из вас: храните спокойствие и ни в коем случае не делайтесь жертвами насилия. Мы уже позволили пролиться слишком большому количеству крови. Давайте же не допустим, чтобы на нашей земле и дальше проливалась кровь». Иерарх просит найти «долгосрочное решение» в сложившейся обстановке, поясняя: «Всегда можно найти ненасильственные пути для выражения нашего протеста. Происходящее – это результат печального недостатка в диалоге и в коммуникации, а также столкновения между различными взглядами. Не будем взращивать ненависть в то время, как мы боремся за достоинство и правду».

Архиепископ Янгона пытается восстановить ход последних событий и понять, что же пошло не так после 2015 года, когда именно благодаря армии народ смог осуществить мирный переход власти к избранному правительству, вызывая восхищение у всего мира. Вооруженные силы «пообещали мир и подлинную демократию», теперь же они захватили власть в одностороннем порядке. «Обвинения в фальсификации выборов можно было обсудить в присутствии нейтральных наблюдателей», – считает иерарх. Он убежден, что обещание провести новые демократические выборы могут вызывать доверие только если они сопровождаются действиями, выражающими любовь к народу. Но вместо этого мы становимся свидетелями арестов депутатов Национальной демократической лиги, а также писателей, активистов и молодежи: кардинал требует их освобождения.

Обращаясь затем к другой стороне конфликта – Аун Сан Су Джи – архиепископ Янгона, с одной стороны, признает, что она пожертвовала жизнью ради своего народа, и выражает ей молитвенную близость. С другой стороны, кардинал напоминает о долге прислушиваться к другим, потому что переворот произошел именно из-за нехватки диалога и взаимного признания сторон.

Кардинал Бо завершает свое послание благодарностью в адрес международного сообщества за поддержку, однако просит не принимать мер, которые навредят народу. «Санкции и приговоры не принесут больших результатов, – пишет он. – Подобные меры выгодны лишь сверхдержавам, которые положили глаз на наши ресурсы. Умоляем вас: не принуждайте людей к размену собственного суверенитета». Единственный путь для решения конфликта – это диалог и примирение, подчеркивает кардинал Бо: «Мир возможен, мир – это единственный путь, и демократия – единственный свет на этом пути».