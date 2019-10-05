Кардинал Балдиссери: в центре Синода по Амазонии будет миссия Церкви в регионе

Генеральный секретарь Синода епископов кардинал Лоренцо Балдиссери пояснил в ходе пресс-конференции 3 октября детали предстоящей Специальной Ассамблеи Синода, которая будет посвящена Амазонскому региону. Ассамблея будет проходить в Новом зале Синода в Ватикане с 6 по 27 октября на тему «Амазония: новые пути для Церкви и для целостной экологии». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Кардинал Балдиссери объяснил, чем специальная ассамблея отличается от ординарной и чрезвычайной, в соответствии с Апостольской конституцией Episcopalis communio: в данном случае Синод созывается для обсуждения «одной или нескольких определенных географических территорий». Однако, даже если внимание сосредоточено на отдельном регионе, каждая Ассамблея Синода, подчеркнул кардинал, касается Вселенской Церкви. Именно по этой причине Ассамблея пройдет не в регионе Амазонки, а в Ватикане. На нее приглашены не только все епископы региона, но и некоторые из иерархов, представляющих другие поместные Церкви и церковные учреждения, а также главы ведомств Римской Курии, имеющих отношение к обсуждаемой теме. Всего в Ассамблее будут участвовать 184 епископа. Вселенское измерение Специальной Ассамблеи выражается, в частности, в участии 33 прелатов, назначенных непосредственно Папой: они происходят из других регионов, например, из Конго, где существуют экологические проблемы, сходные с амазонскими.

На Синод приглашены 17 представителей коренных амазонских народов, в том числе 9 женщин. Всего на предстоящей Ассамблее будут присутствовать 35 женщин: две приглашенные участницы, четыре эксперта (из которых 2 монахини) и 29 слушательниц (из которых 18 – монахини).

Кардинал Балдиссери подчеркнул, что экологическая тематика Синода не сводится к вопросам окружающей среды. Основное внимание будет уделено евангелизационной миссии Церкви в Амазонии, и речь пойдет об интегральном подходе к экологии, которая включает общечеловеческие и общественные измерения и всегда соотносится с «сутью человеческого» (LS 11). Как неоднократно подчеркивал Святейший Отец, «все взаимосвязано», и состояние окружающей среды неизбежно ведет к общественно-культурным и духовным последствиям для целых народов и для отдельных людей.

Генеральный секретарь Синода епископов рассказал также, что в помещениях, предназначенных для Специальной Ассамблеи по Амазонии, будет максимально ограничено использование пластмассы, например, в распоряжении участников предоставят стаканы из биоразлагаемого материала, портфели из натуральных волокон и бумага из вторсырья.