Как сделать Церковь похожей на Царство Небесное. Путь к этому – синодальность, считают герои фильма от Blagovest Media International

Обсуждение документального фильма «Синод – радость идти вместе» от ТВ компании Blagovest Media International, состоялось 12 мая в лектории московского католического собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Это первый в Москве показ картины, созданной в 2023 году совместно с Архиепархией Божьей Матери в Москве, при поддержке международного благотворительного фонда “Помощь Церкви в нужде”. Режиссёр фильма – Ник Горячкин, он же вместе с Еленой Игнатьевой и Михаилом Фатеевым продюсировал проект.

Предваряя показ, священник Кирилл Горбунов, со-руководитель епархиальной синодальной группы, принявший активное участие в создании этого фильма, рассказал, что идею картины подал вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери Николай Дубинин. Замысел состоял в том, чтобы раскрыть суть синодального процесса, сделать его более понятным и близким для всех, кто готов в нем участвовать. Важно было связать эту тему с 30-летием восстановления структур Католической Церкви в России. Blagovest Media International практически весь этот период работают в помощь диалогу христианских церквей, и в первую очередь, Католической и Православной. Их деятельность благословил в 2007 году Папа Бенедикт XVI. С тех пор сама собой создалась медийная межконфессиональная община. Поэтому участие в создании фильма принимали профессионалы и волонтеры обеих Церквей. Создавали фильм, что называется, всем миром, находя уникальные исторические фото- и видеоматериалы, редкие, часто любительские съемки возрождения католической жизни с конца 80-х — начала 90-х прошлого века. Руководителем проекта стал священник Кирилл Горбунов, генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве.

В съемках фильма приняли участие священники, миряне, прихожане с разным опытом церковной жизни, из разных уголков архиепархии: из Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода, Орла, Санкт-Петербурга. Творческие поиски сути синодальности для современной Церкви, обращение к истории поместной Церкви, к опыту приходской жизни и, главное, открытость к общению с прихожанами не только других епархий и стран, но и других конфессий – все это привело к утверждению, которым открывается фильм: «Синод – это сама Церковь». Эти слова в фильме произносит архиепископ Павел Пецци, за плечами которого уже пять церковных синодов, отмечают организаторы встречи.

Первые кадры фильма – фрагмент из обращения Папы Франциска, который напоминает о трех столпах синодальности: общении, участии, миссии. Эти «три столпа» определяют и сюжетное построение картины. Спикеры подчеркивают, что путь синодальности – это не что-то принципиально новое, чего никогда не было и что началось на Синоде епископов в Риме в октябре 2021 г. Это «возвращение к норме существования Церкви», и начало этому возвращению положил II Ватиканский собор, о чем напоминают кадры кинохроники. «Церковь вообще по своей природе синодальная, но в разные эпохи это проявляется по-разному», – говорит в фильме о. Кирилл Горбунов. Он приводит знаменательные слова одного священника: «Смысл синодальности в том, чтобы сделать Церковь больше похожей на Царство Небесное».

Но в чем это конкретно проявляется? Создатели фильма приводят ценные свидетельства мирян, которые рассказывают о том, как в разных городах в 90-е гг. они искали друг друга и создавали общины, а потом уже обращались к епископу с просьбой прислать священника. Монсеньор Збигнев Круль приехал в Россию к месту своего служения и обнаружил, что там уже есть община. Он говорит: «То, что мы называем синодальным путем, здесь уже началось: активные миряне проводили катехизацию, готовили к исповеди, миропомазанию, венчанию, они взяли на себя всю жизнь церковную, а священник должен окормлять».

Монсеньор Сергей Тимашов, ректор Высшей семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Петербурге, тоже вспоминает группы мирян, которые приезжали в 90-е гг. к епископу со словами: «Мы-то уже есть, и нас достаточно много, нам нужен священник». Такое строительство приходов «снизу» – историческая традиция Церкви. «Священник не является десантом для создания церкви», – напоминает монс. Тимашов.

Архиепископ Павел Пецци подчеркивает необходимость общения верующих – с Богом и между собой, он высоко задает планку, говоря, что идеал общения в Церкви подобен общению лиц Святой Троицы «в перспективе вечности», это «постоянное движение любви». Одна из мирянок рассказывает о своем опыте жизни в церкви и говорит: «Чем ближе мы подходим ко Христу, тем ближе мы становимся друг к другу». Об особенностях такого общения в Боге, о «методологии» духовных бесед в фильме рассказывает Оксана Пименова, участница Генеральной ассамблеи Синода епископов. Эта встреча в Риме, те духовные беседы, которые вели участники Синода из разных стран, стали примером для организации подобных синодальных встреч в России, где верующие учились вместе молиться, обсуждать вопросы церковной жизни и «подлинно слушать, чтобы различать, что Дух говорит Церкви». Синодальный процесс призван «помочь Церкви все больше становиться самой собой», – говорит член Синодальной группы Архиепархии Божией Матери Константин Левицкий.

В фильме раскрываются разные аспекты синодальности. Например, священникам участие в синодальном процессе позволяет, помимо всего прочего, «услышать голос прихожан», которые привычно воспринимаются как «объект миссии и забот». «Дать возможность этим людям говорить и быть услышанными – вот важнейшая часть синодальности», – говорят клирики. Миряне же хотели бы не только быть услышанными, но и организовать духовное общение, а не только чаепития, за пределами богослужения, а также знать, что происходит в других приходах епархии, общаться с единоверцами не только в своей духовной семье. Церковь должна быть синодальной на всех уровнях: на поместном, региональном и вселенском.

«Импульс Вселенской Церкви» проявляется в миссионерских встречах, которые, как и вся церковная жизнь, не должны быть только делом епископов и священников, говорит о. Эрих Мария Финк, настоятель прихода в Березниках (Пермский край). Миссия в современном мире, раздираемом конфликтами, особенно важна: возвещение Евангелия «естественным образом подразумевает созидание и укрепление того единства, которое Бог запланировал от сотворения мира», отмечает епископ Николай Дубинин. И это отнюдь не теоретический вопрос, продолжает священник Павел Крупа, настоятель прихода святой Екатерины в Санкт-Петербурге: достижение единства внутри Католической Церкви позволяет говорить и о единстве с православными, стремиться к преодолению «проклятой стены» между христианами разных конфессий.

Может показаться, что путь синодальности касается только внутренней жизни Католической Церкви, но создатели фильма раскрывают экуменический посыл этого процесса. В фильме присутствуют и представители Русской Православной Церкви: это и кадры совместных встреч, конференций, мероприятий, и интервью с настоятелем Феодоровского собора в Петербурге протоиереем Александром Сорокиным. Он отмечает, что в православном контексте слово «синодальность» звучит как «соборность» (кстати, именно так, как синонимы, через запятую, произносит их и архиепископ Пецци). О. Александр размышляет о том, почему сейчас в Католической Церкви заметно «особенное внимание» к этой теме: она «одновременно и очень существенная для Церкви, и в то же время она является некоторой проблемой». Он полагает, что насущные вопросы, которые подняли католики, достойны обсуждения и в Православной Церкви. «У нас нет других вариантов, чем формировать единую семью человечества», – говорит об экуменической перспективе синодальности о. Эрих Мария Финк.

«Суть миссии – достигнуть каждого, искать каждого. Помолимся, чтобы слушание («апостольский слух») и диалог стали стилем жизни Церкви на всех уровнях», – эти слова Папы Франциска завершают фильм.

Зрители – прихожане кафедрального собора – восприняли фильм с воодушевлением: говорили о том, что путь синодальности стал яснее; отмечали сильную метафору «исцеления души через рассказ о восстановлении храмов»; обсуждали образ евангельского брачного пира как «переживания таинства общения» (этот образ предлагает в картине архиепископ Пецци). Но обсуждение не ограничилось благодарностью и восторженными отзывами: фильм побудил многих задуматься о том, как происходит синодальный процесс в приходе кафедрального собора, были высказаны критические соображения, предложено создать «алгоритмы обратной связи» священников и прихожан, подумать над формами регулярных приходских встреч и т.д. Встреча завершилась общей молитвой, но и после нее участники долго не расходились – очевидно, что тема синодальности для них стала насущной.



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»