Извержение вулкана разрушило монастырь в Индонезии, одна монахиня погибла, еще одна пропала без вести

Извержение вулкана разрушило католический монастырь в Индонезии, одна монахиня погибла, еще одна пропала без вести, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на «Седмицу» и CNA.

За несколько минут до полуночи 3 ноября произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки на острове Флорес, выбросившего пепел на высоту 2 км и уничтожившего местные деревни.

Сестра Николин Паджо погибла в результате извержения вулкана. Она была миссионеркой-слугой Святого Духа (SSpS) и жила в монастыре в Хокенге.

Сестра Николин Паджо. Фото: asianews.it



По сообщениям Associated Press, еще одна монахиня пропала без вести, когда сестры бежали, спасаясь от вулканического пепла.

Также пострадала семинария Сан-Доминго-Минор в Хокенге, менее чем в четырех милях от кратера в районе Вулангитанг. 14 человек, проживающих в семинарии, получили ранения.

Среди 2 млн жителей Флореса около 70% – католики. На острове более 2700 католических церквей, а также семинария святого Петра, которая считается крупнейшей в мире католической семинарией с самым большим количеством учащихся. В Индонезии проживает около 8,3 млн католиков, что составляет 3% населения страны.

Правительство округа Восточный Флорес объявило в этом районе режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря.

Индонезия, население которой составляет около 280 млн человек, состоит из более чем 17 тыс. островов. Всего в стране 120 действующих вулканов.

Сообщается, что Caritas Indonesia оказывает помощь пострадавшим жителям острова.