«Изумление, поклонение и синод». Размышления о словах Папы Франциска из недавней проповеди

«Если нет изумления и поклонения, то не будет и пути, ведущего к Господу. Не будет синода, ничего не будет…». Эта фраза, добавленная экспромтом во время проповеди на Мессе праздника Corpus Domini, объясняет нам, как Папа воспринимает процесс, начавшийся перед будущим Синодом, и те синодальные пути, которые уже начались. Это указывает также на источник всякого подлинного церковного процесса, ведь, как сказал Франциск в той же проповеди, «нужно выйти из маленькой комнатки нашего ʺяʺ и войти в большое пространство изумления и поклонения. А этого нам очень не хватает! Этого не хватает во многих наших процессах – на встречах, собраниях, в совместных пастырских размышлениях».

В одной из публикаций в La Civilta’Cattolica в сентябре прошлого года Папа Франциск проясняет, к какому суждению он пришел в результате давнишней полемики об «испытанных мужах» после предложения рукополагать женатых мужчин, которое было выдвинуто на Синоде по Амазонии: «Была дискуссия, очень глубокая, с хорошими доводами, — но без какого-либо распознавания, которое отличается от хорошего и оправданного консенсуса или от достижения относительного большинства. Мы должны понять, что Синод – это больше, нежели парламент; а в этом специфическом случае нельзя было избежать подобной динамики. По этому вопросу был обильный, продуктивный и даже необходимый парламент, — но не более того».

Если нет изумления (которое возникает по благодати и, уж конечно, не по принуждению), если нет поклонения (что тоже является его следствием и тоже не приходит само по себе), то Церковь обмирщается и в конце концов вбирает в себя политические и идеологические категории. Тогда в ней действует уже не Тот, без Кого мы не можем сделать ничего, но действуют стратегии, тактики, фейерверки коммуникационного маркетинга, группы давления и пулы со своими программами, быть может, даже противостоящими, но объединенными недостатком единства. Происходит искажение, иногда очень серьезное, некоторых других «ран» и грехов, об опустошении и внутреннем ужесточении процессов церковной жизни, когда на первое место ставится не послушание Святому Духу, а наши проекты, эффективность структур и планов реформы. Именно от этого риска Преемник Петра уже давно предостерегает, как он сделал это и недавно, в проповеди на Пятидесятницу, напомнив, что «Параклит утверждает первенство собрания. Дух предпочитает действовать и нести новизну в собрании, в общине… Сегодня, если мы послушаем Духа, мы не будем зацикливаться на консерваторах и прогрессистах, на традиционалистах и новаторах, на первых и левых: если бы это было критерием, значит, Церковь забыла о Святом Духе. Параклит побуждает к единству, к согласию, к гармонии разного. Он побуждает нас считать себя частью единого тела, братьями и сестрами между собой. Давайте же стремиться быть единым целым! Враг хочет, чтобы разнообразие стало противостоянием, и поэтому превращает его в идеологии».

Если нет изумления и поклонения, если нет послушания Духу и первенства общины, не будет и синода, как сказал в прошлое воскресенье Епископ Рима: самое большее, что может быть, — это парламент.



Андреа Торниелли, главный редактор Vatican News

Источник: Vatican News