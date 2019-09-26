Исследование: к 2040 году уровень религиозности в развитых странах повысится

Согласно данным исследования, проведенного учеными ВШЭ и РАНХиГС, в развитых странах религиозность жителей тесно связана с возрастом. Было проанализировано 16 развитых стран, включая Австралию, США, Канаду, Великобританию, Израиль, Новую Зеландию, Японию, Германию и другие страны Европы. Ученые выяснили, что на религиозность в данных странах большее влияние оказывает возраст, чем «поколенческий» эффект, пишет «Православие и мир».

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что ввиду глобального старения, которое постепенно охватывает весь мир, а особенно страны с высокими доходами населения, можно спрогнозировать замедление перехода от религиозных ценностей к светским. Принимая во внимание результаты исследования, можно говорить о том, что к 2040 году переход к светским ценностям может замедлиться в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода и, возможно, произойдет повышение общего уровня религиозности, признаки чего уже сейчас можно наблюдать в Японии.

Источник: Благовест-инфо