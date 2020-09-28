Илия Второй назвал болезненным для Грузии противостояние между Арменией и Азербайджаном

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выразил обеспокоенность в связи с вооруженным противостоянием между Арменией и Азербайджаном и надежду на то, что стороны и международное сообщество не допустят крайней эскалации ситуации.

«Мы с большой тревогой узнали о начавшемся противостоянии между Арменией и Азербайджаном. Это для нас особо болезненно, так как мы являемся соседями и друзьями обеих стран, и в Грузии проживают в большом количестве как азербайджанцы, так и армяне», — сказано в опубликованном заявлении Илии II, которое цитирует «Интерфакс».

Глава Грузинской Православной Церкви выразил надежду, что руководители как одной, так и второй страны и международное сообщество не допустят крайней эскалации ситуации, что, по его словам, «превратится в большую проблему для Кавказа и станет большим вызовом для всего мира».

«Мы молимся, чтобы Бог принес мир в Армению, Азербайджан и на весь Кавказ», — отметил Илия II.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном возобновился утром в воскресенье. Стороны сообщают о погибших и пострадавших среди гражданского населения и военных.

Ереван и Баку обвиняют друг друга в обострении ситуации и провокациях, грозя строжайшим ответом. Обе страны ввели военное положение, Армения объявила всеобщую мобилизацию.

Ранее МИД Грузии выразил готовность в любой форме способствовать деэскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией. Официальный Тбилиси призвал стороны к диалогу для предотвращения крупномасштабных военных действий.