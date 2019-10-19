Хроники Синода: подведены итоги дискуссиям в малых рабочих группах

Во второй половине дня в четверг 17 октября на общем (13-м по счету) заседании Синода епископов были представлены итоги работы в малых группах. На презентации присутствовали 117 Отцов Синода. Результаты работы в малых группах не являются официальным документом Синода или документом церковного учительства: речь идет о кратком изложении свободной и открытой дискуссии между всеми участниками Ассамблеи. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Синод – это драгоценный дар Святого Духа для Амазонии и для всей Церкви как с пастырско-богословской точки зрения, так и с точки зрения обязательства по сохранению нашего общего дома. Это кайрос, благодатное время для Церкви, призванной примириться с Амазонией. Эта мысль объединяет все 12 отчетов о работе в малых группах. Все группы выражают надежду, что Специальная Ассамблея Синода Епископов по проблемам Амазонии приведет к обновлению миссионерского духа. В особенности это подчеркивает италоязычная группа А, которая в ходе дискуссии пришла к заключению, что рукоположение женатых мужчин-индейцев в священники может ослабить миссионерский порыв Вселенской Церкви, призванной служить также самым отдаленным общинам. В тексте италоязычной группы звучит увещание отправить в Амазонию миссионеров, которые в настоящее время несут свое служение в Северном полушарии. В остальных малых группах подчеркивается ценность безбрачия священства в Церкви, которая не подвергается никакому сомнению; вместе с тем участники дискуссии считают, что рукоположение viri probati поможет поместной Церкви укрепить свое присутствие на территории и преодолеть риск превращения «Церкви присутствия» в «Церковь посещения». Отмечается, что гипотетическое женатое духовенство ни в коей мере не должно считаться духовенством второго сорта, поскольку это должны быть подлинные священнические призвания. Та же италоязычная группа А выразила недоумение по поводу недостаточного внимания к причинам, которые побудили к дискуссии вокруг священнического целибата, подтвержденного как документами Второго Ватиканского Собора, так и последующими документами Учительства Церкви.

Малые группы предлагают развивать богословие и пастырство «с индейским лицом», не противопоставляя диалог между культурами и инкультурацию. Предлагается ввести новый, «амазонский», обряд, включающий жесты и ценности местных культур при сохранении сути римского обряда: Церковь не может навязывать повсюду единообразие в том, что не затрагивает основ веры. Миссионеры среди коренных народов призваны освободиться от колониалистского менталитета, победить этнические стереотипы, уважать местные обычаи и ритуалы.

Отцы Синода предлагают включить экологическую тематику в руководящие статуты Епископских конференций и в пособия по нравственной теологии, а также по совершению Таинства Примирения: их следует пересмотреть, включив туда экологические грехи.

Во всех отчетах о работе малых групп подчеркивается обязанность Церкви встать на сторону бедных и бороться с многоликим насилием: переполненностью тюрем, сексуальной эксплуатацией, нарушением прав индейского населения, убийствами защитников территории, наркоторговлей, истреблением молодежи, торговлей людьми, культурой мачизма, геноцидом в его разных проявлениях. Защита коренных народов и защита природы должны быть неотъемлемой частью пастырской деятельности. Кроме того, в приходах необходимо создавать безопасные пространства для детей, подростков и уязвимых взрослых. Церковь в регионе призвана продвигать право на жизнь от зачатия до естественной смерти.

При этом, уточняют участники дискуссии, не следует уподобляться благотворительной общественной организации, а также сводить пастырство к соблюдению обрядов, что нередко отталкивает верующих от Католической Церкви и заставляет утолять жажду духовности в сектах и в других конфессиях.