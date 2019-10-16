Хроника Синода епископов: предложение новых структур и вызовы в сфере образования

В ходе 11-ой генеральной конгрегации (пленарного заседания) Специальной Ассамблеи Синода Епископов по проблемам Амазонии, проходившей в первой половине дня 15 октября с участием 180-ти Отцов, говорилось, в частности, о настоятельной необходимости создания постоянной и представительной епископской структуры, которая действовала бы в рамках Комиссии епископатов стран Латинской Америки ради продвижения в регионе соборного (синодального) начала. Ее целью должно стать солидарное содействие более эффективному пастырскому окормлению в духе указаний, которые Папа даст по результатам Синода, а также деятельность по защите прав коренного населения, воспитанию помощников пастырей из числа мирян, а также курирование духовных семинарий. Кроме того, было обращено внимание на проблемы, связанные с гуманитарной ситуацией коренного населения бассейна реки Амазонки, в связи с чем прозвучали предложения учредить постоянный Центр по мониторингу ситуации с правами человека в регионе.

Центральными темами заседания стали также инкультурация и образование. Обращалось внимание на то обстоятельство, что низкое качество образования, которое ныне предлагается коренным народам Амазонии, представляет собой самый настоящий вызов для Церкви. Высказывались предложения по укреплению координации между католическими учебными заведениями для преодоления этой проблемы и разработки специальных университетских программ солидарности с населением региона.

По материалам Vatican News