Христианский институт в Британии приветствует шаги по защите школ от «радикальных взглядов на половое самоопределение»

Христианский институт в Британии призывает школы разорвать связи с группами, насаждающими «радикальные взгляды на половое самоопределение» после введения в школах предмета «Взаимоотношения и половое воспитание».

Христианский институт поддержал введение нового государственного методического руководства для школьного предмета «Взаимоотношения и половое воспитания (Relationships and Sex Education, RSE). В руководстве говорится, что школам «не следует поощрять вредные стереотипы, в том числе убеждать детей, что они могут менять пол в зависимости от личных предпочтений, интересов или любимой одежды».

В руководстве также школам отныне запрещается работать с внешними организациями и материалами, продвигающими подобные радикальные идеи. «Учебные материалы данного предмета всегда должны строго соответствовать возрастной категории учащихся и основываться на фактических данных, – подчеркивается в руководстве. – Материалы, убеждающие детей в том, что неприятие собственной половой принадлежности свидетельствуют о другой гендерной идентичности, не должны использоваться при обучении, а школам не следует работать с внешними агентствами или организациями, которые выпускают и распространяют подобные пособия».

Заместитель директора Христианского института Сиаран Келли приветствовал это руководство. Он отметил, что британские школы «слишком долго» терпели «нахрапистые» атаки лоббистских ЛГБТ групп, «продвигающих и навязывающих свой образ мышления и вредные гендерные стереотипы ничего не подозревающим детям».

«Радикальная транс-идеология изгоняется из школьных классов – как и давно уже следовало сделать, – отмечает Келли. – Руководство министерства образования ясно дало понять, что «все соответствующие связи теперь должны быть разорваны», все подобные материалы отправлены в мусорное ведро, а родителям даются все возможности и законные основания требовать от школ соблюдения этих норм и призывать к ответственности за их нарушение». К подобным материалам, по его словам, относятся и сборники рассказов, побуждающие детей думать, что они «рождены не в том теле». «Здесь есть и более широкий правильный аспект, – подчеркивает Келли. – В руководстве теперь прямо признается, что учителей и учеников следует поощрять к выражению различных точек зрения, но при этом защищать от агрессивного навязывания какой-то конкретной позиции».

Ранее в этом году школьный совет графства Уорикшир был вынужден отозвать спорную программу RSE для младшего школьного возраста, в материалах которой фигурировали рисунки сексуального характера, поощрялась «самостимуляция», и при этом не было ни единого слова о браке – несмотря на то, что она подавалась как программа полового воспитания. В программе «ошибочно» указывалось, что половое самоопределение «лучше всего понимать как спектр возможностей», а «трансгендерные дети имеют право пользоваться тем туалетом или раздевалкой, в которых чувствуют себя наиболее комфортно». Программа была изъята из школьного курса только после того, как разгорелись протесты общественности, а Христианский институт пригрозил судебным иском против ее инициаторов.

Седмица.ру / Christian Today