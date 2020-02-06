Христианка из Пакистана Асия Биби написала книгу о пребывании в тюрьме

Асия Биби, пакистанская христианка, 9 лет находившаяся в тюрьме по обвинению в богохульстве, написала книгу о своей жизни в камере смертников и новой жизни в Канаде. Мемуары «Наконец свободна» написаны в соавторстве с французской журналисткой Анн-Изабель Толле, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на христианский мегапортал invictory.com.

В своей книге она рассказывает об аресте, условиях содержания в тюрьме, об освобождении. Она обсуждает проблемы адаптации к своей новой жизни в Канаде. В интервью христианскому канадскому радио журналистка сказала, что «Асия Биби чувствует себя хорошо. Она наслаждается каждым моментом своей свободной жизни. Асия ведет тихую спокойную жизнь домохозяйки, которая заботится о своих детях и каждый день общается с родственниками в Пакистане». По словам Толле, книга содержит – «благодарность всем, кто способствовал освобождению женщины, а также призыв против всех видов фанатизма; Асия Биби описывает свои страдания как ‘пленница фанатизма’». Книга вышла на французском языке, вскоре будут доступны переводы и на других языках.

Асию Биби, мать пятерых детей арестовали в ноябре 2010 года. Суд провинции Пенджаб приговорил ее к смертной казни по действующему в Пакистане закону о богохульстве. В октябре 2014 года Высший суд Лахора утвердил этот приговор. 31 октября 2018 года Верховный Суд Пакистана освободил христианку. В январе 2019 года Министерство иностранных дел Пакистана разрешило Асии выезд за рубеж. Она стала первой женщиной в Пакистане, которой вынесли смертный приговор за богохульство.

Пакистан занимает 5-е место в списке стран, преследующих христиан (World Watch List), правозащитной организации Open Doors USA. По данным BPCA, по меньшей мере 14 человек, осужденных за богохульство, всё еще находятся в тюрьмах в Пакистане.