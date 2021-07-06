Госпитализация Папы Римского застала католиков врасплох, заявил священник

Госпитализация Папы Римского Франциска оказалась для российских католиков настолько неожиданной, что в храмах не проводились молитвы о его здравии, сообщил РИА Новости генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве о. Кирилл Горбунов.

«Централизованно молитвы не шли, потому что это было для всех полной неожиданностью. Но я уверен, что и верующие, и общины включили прощения о здравии Папы в свои молитвы. Папа Франциск, слава Богу, радует своим здоровьем», — сказал священнослужитель.

Ранее сообщалось, что Папе Франциску была успешно сделана хирургическая операция на кишечнике. Источники, близкие к Святейшему Престолу, подтвердили, что она была запланирована уже некоторое время назад, и врачи просто ожидали момента, когда Папа будет не так сильно занят церковными делами.

Согласно информации из медицинских источников, госпитализация 84-летнего понтифика продлится не менее пяти дней.