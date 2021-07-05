В Ватикане сообщили о самочувствии Папы Франциска после перенесенной операции

Папа Римский Франциск хорошо перенес проведенную в римской клинике операцию в связи с дивертикулярной болезнью кишечника. Об этом со ссылкой на Службу печати Святейшего Престола сообщило агентство ANSA.

Понтифика госпитализировали в минувшее воскресенье 4 июля в римскую клинику имени Агостино Джемелли, где ему под общей анестезией была проведена операция, связанная симптоматичным стенозом (дивертикулярной болезнью кишечника). Операцию провёл профессор Серджио Альфиери при содействии профессора Луиджи Софо, а также докторов Антонио Торторелли и Роберты Менги.

Отмечается, что понтифик хорошо отреагировал на хирургическое вмешательство. Прошедшую ночь Папа провел в больничной палате. За несколько часов до операции Епископ Рима совершил традиционную воскресную молитву «Ангел Господень» на площади Св. Петра, после чего обратился к верующим и сообщил о своих планах посетить Венгрию и Словакию.