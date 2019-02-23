Гласность и прозрачность: третий день встречи по защите несовершеннолетних

Центральной темой третьего дня Всемирной встречи «Защита несовершеннолетних в Церкви» стала гласность и прозрачность. В заседаниях ватиканского саммита принимал участие Папа Франциск. Рассказывает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

23 февраля очередное собрание в Новом Зале Синода открылось молитвой и гимном «О Сотворитель Дух, приди», после чего был зачитан отрывок из Послания святого Павла к Ефесянам (Еф 5,1-11), в котором Апостол призывает христиан жить в милосердной любви. Как и в предыдущие дни, участники встречи перед началом работы заслушали свидетельство одной из жертв насилия со стороны духовенства: «Я чувствую себя нищим у ворот замка, попрошайкой истины, справедливости, света. Но всё, что я получаю, — это молчание и мизерная информация, которую мне удаётся раздобыть. Я устал и измотан, а они как будто прячутся за своими стенами, со своими регалиями и ролями, которых я не понимаю. Мне больно, потому что надо мной поиздевались, потому что мне не говорят правду, потому что те, кто должны быть служителями правды и света, прячутся во тьме».

После произнесённого свидетельства последовало долгое молчание, а затем участники встречи вознесли молитву: «Святой Боже, Ты призвал нас к святости и послал к людям в качестве свидетелей Твоей истины. Ты просветил нас светом Евангелия и хочешь, дабы мы жили как дети света. Молим Тебя, даруй нам смелость говорить правду и свободу в провозглашении нашей ответственности. Избавь нас от искушения отрицать преступления и скрывать несправедливость. Дай нам силы начать всё заново и не сдаваться, когда грех и вина затмевают свет Благой Вести. Укрепи наше доверие к Твоему Сыну, Который один есть путь, истина и жизнь! Да будет имя Твоё прославлено навеки».

Затем прозвучали три включенные в программу этого дня встречи выступления: нигерийской монахини сестры Вероники Опенибо, председателя Конференции епископов Германии, архиепископа Мюнхена и Фрайзинга кардинала Райнхарда Маркса и мексиканской журналистки Валентины Алашраки. Вечером участники саммита приняли участие в Покаянной литургии в Ватикане.

