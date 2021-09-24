Польша: от неподготовленной Церкви к Церкви осведомленной

Священник Петр Студницкий, представляющий Польскую епископскую конференцию и ее отдел по защите детей и молодежи, и Марта Титанец, учредитель нескольких организаций помощи жертвам насилия в Церкви, рассуждают о причинах и предпосылках кризиса Церкви в Польше.

Статья опубликована по случаю конференции в Варшаве на тему сексуального насилия над детьми в Церкви Центральной и Восточной Европы.

Авторы статьи, озаглавленной «Польша: от Церкви неподготовленной к Церкви, осведомленной в вопросе защиты малолетних», пытаются ответить на вопрос о причинах механизма отрицания проблемы, который преобладал вначале.

«В XXI век Церковь в Польше вступила с чувством достигнутого успеха и гордости, — подчеркивают авторы. – Вплоть до 1918 года, на протяжении целых 123 лет, когда польского государства, разделенного между соседними державами, не существовало как такового, Католическая Церковь представляла для поляков оплот свободы и содействовала выживанию национального языка и культуры, вселяя надежду на независимость». В период Второй мировой войны также было немало примеров героического подвига католических священников и мирян, а после 1945 года, когда Польша оказалась в зоне влияния СССР, Церковь оставалась с народом, «стараясь сохранить независимость и отстоять достоинство и права человека».

Немалую роль сыграли визиты польского Папы – святого Иоанна Павла II – на родную землю: они «способствовали духовному пробуждению поляков, росту чувства национального единства, укрепляя роль Церкви в общественной жизни Польши». Кроме того, в Европе, где уже шел процесс секуляризации, на рубеже тысячелетий Польша оставалась «католической» страной: 90 процентов ее жителей были крещены, половина из них являлись практикующими католиками, в семинариях не было недостатка в призваниях: «В польском обществе нравственный авторитет священника был неоспорим».

Это вполне объяснимое чувство гордости затруднило принятие правды о сексуальном насилии над детьми со стороны духовенства. Ставшие известными случаи были истолкованы как нападки вражеских медиа и очередной проявление борьбы против Церкви, столь привычное во времена коммунизма.

Большим ударом для общественного мнения стали истории, обнародованные СМИ в 2013 году, о двух священниках из Польши, которые работали в Доминиканской Республике: апостольский нунций и еще один священник-миссионер обвинялись в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним. Настоящим потрясением для поляков стали фильмы братьев Секельских: «Только не говори никому» и «Игра в прятки» соответственно 2019 и 2020 г.

Не менее важными факторами, изменившими подход поместной Церкви к этому вопросу, стали решения Святейшего Престола и перемены, происходившие на уровне Вселенской Церкви. Если в 2009 году документ о защите несовершеннолетних был в Польше лишь одобрен, но не опубликован, сохраняя конфиденциальный характер, то после увещаний Конгрегации вероучения в 2011 году Польская епископская конференция приняла и обнародовала документы, до сих пор направляющие деятельность Церкви в этой области.

К концу 2018 года польский епископат завершил статистическое исследование, начатое в 2014 году, в результате которого было выявлено не менее 661 несовершеннолетней жертвы сексуальных злоупотреблений со стороны духовенства за период с 1950 по 2018 год. В насилии над лицами моложе 18 лет были обвинены 382 представителя клира. В июне 2021 года произошла следующая волна разоблачений. По словам архиепископа Войцеха Поляка, делегата по защите детей и молодежи, проведенное исследование показало, что Церковь, однажды совершившая зло, постепенно становится местом помощи жертвам, поиска истины и справедливости. Действительно, в те годы уже была достаточно развита интегрированная система борьбы с насилием над детьми в Церкви: ее разработка началась в 2013 году, когда отец-иезуит Адам Жак был назначен координатором по защите детей и молодежи.

В последнее время, пишут далее авторы статьи, Церковь в Польше стала лабораторией применения motu proprio Папы Франциска «Vos esti lux mundi». Процесс очищения продолжается; многие чувствуют себя оскорбленными не только насилием, но и поведением церковных властей. «Только придерживаясь истины, стремясь к справедливости и принимая на себя ответственность за выявление всех преступных действий и халатности, Церковь в Польше сможет остановить процесс утраты доверия и достоверности», — подытоживают свои рассуждения Петр Студницкий и Марта Титанец.

Источник: Vatican News