Our Common Mission: региональное совещание по защите несовершеннолетних

С начала 2017 года профессор Ханна Сухоцка вместе с другими членами Папской комиссии по защите несовершеннолетних занимается организацией регионального совещания по защите несовершеннолетних в Центральной и Восточной Европе, которое состоится в сентябре в Варшаве. В этой статье она рассказывает об идее созыва конференции в Польше.

Папская комиссия по защите несовершеннолетних была создана в 2104 году в качестве консультативного органа на служении Святейшему Отцу. В задачу Комиссии входят «инициативы, направленные на повышение ответственности поместных Церквей за защиту всех несовершеннолетних и уязвимых взрослых» (Устав, ст. 1). С самого начала главной заботой Комиссии был поиск наилучший способ защиты детей и помощь Папе и Церкви в достижении этой цели. Однако роль Комиссии никогда не заключалась в том, чтобы брать на себя ответственность за отдельные случаи злоупотреблений (что входит в компетенцию судебных властей или суда).

Вскоре стало очевидным, что во многих случаях действия Церкви, направленные на самозащиту, всё глубже погружали её в опасную ситуацию, нанося всё больший вред. Крайнее возмущение вызывали те, кто, занимая позиции власти, хотели защитить репутацию отдельных людей и пытался избежать скандалов, покрывая насильников, переводя их в другие места и тем самым провоцируя новые злоупотребления в отношении детей, вместо того чтобы их защищать. Комиссия одобрила общие фундаментальные принципы, такие как доверие, прозрачность, ответственность и подотчётность. Любой руководитель должен быть облечён ответственностью за то, как именно он использует свои полномочия; не допускается никакого саморегулирования за закрытыми дверями, включая управления профессиональными аспектами пастырских, преподавательских, консультационных и общественных функций.

В начальный период Папская комиссия организовала несколько мероприятий и проектов, которые касались таких общих вопросов, как «Папская тайна» и обязательная отчётность. В то же время были предприняты различные инициативы на местном уровне. Основное внимание было уделено тем регионам, где уже широко говорилось о злоупотреблениях, например, Чили. Комиссия участвовала в создании ряда проектов и конференций, таких как Латиноамериканская конференция по защите несовершеннолетних (2019), организованная архиепархией Боготы при участии CLAR (Латиноамериканской конфедерации монашествующих), CELAM (Совета епископов Латинской Америки), католических школ, государственных структур, международных и местных неправительственных организаций, международных СМИ и Церквей других христианских конфессий. Требовалось также выяснить меры защиты в сфере образования и обучения в католических школах; пилотные проекты были запущены в Южной Африке, Колумбии, Индии, на Филиппинах и в Королевстве Тонга.



Центральная и Восточная Европа

На этом первом этапе Центральная и Восточная Европа оставалась вне сферы основных интересов Папской комиссии. Хотя вначале казалось, что подобные проблемы не затронули Церкви в данном регионе, к сожалению, позже выяснилось, что это не так.

Идея – или, скорее, необходимость – организовать конференцию для этой географической зоны родилась в конце 2017 года, накануне Международного саммита в Ватикане. Конференция Our common mission of safeguarding God’s children («Наша общая миссия по защите детей Божьих») первоначально была запланирована на февраль 2019 года, а затем перенесена на 2020 год из-за другой встречи, которую Папа Франциск хотел провести в Ватикане как раз в феврале 2019 года. К сожалению, пандемия COVID-19 не позволила организовать её в назначенное время, поэтому Комиссия утвердила в качестве окончательной даты проведения этой конференции сентябрь 2021 года.

Уже в 2017 году стало очевидным, что феномен сексуального насилия имеет гораздо более широкие масштабы (чем считалось ранее) в странах Центральной и Восточной Европы и не ограничивается одной страной. Поэтому Папская комиссия посчитала важным организовать эту конференцию на более широком региональном уровне. Кроме того, именно из-за значимости и важности Церкви в Польше, а также из-за количества случаев, которые стали известны в этой стране, было решено провести конференцию в Варшаве, однако встреча не будет сосредоточена исключительно на ситуации в Польше.

В этом регионе есть разные страны, разные религиозные ситуации и разные церковные общины. Несмотря на многие различия, проблема сексуального насилия над детьми существует в той или иной степени во всём регионе. Чтобы ответить на эти вызовы, необходим обмен опытом между Церквами всего региона. В борьбе со злом сексуального насилия над детьми и во исполнение своей уставной цели по укреплению ответственности поместных Церквей Папская комиссия выражает солидарность с Церквами Центральной и Восточной Европы в их усилиях по предотвращению и устранению зла, возникающего из-за предательства молодёжи в их регионе. Одним из способов выражения этой солидарности является предоставление церковным лидерам возможности встретиться, а также научиться друг у друга и у тех, кто имеет особый опыт и/или столкнулся с реалиями кризиса: в духе единства и решимости нужно гарантировать, чтобы Церковь была абсолютно безопасным местом для молодых людей. Ещё одна цель конференции – профилактика этого явления.

В конференции Our Common Mission примут участие представители почти всех стран региона Центральной и Восточной Европы: Польши, Словакии, Чехии, Украины, Румынии, Хорватии, Беларуси, Венгрии, Словении, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Сербии, Черногории, Косово, Северной Македонии, Молдовы, Албании, Болгарии, Германии (совместно с Renovabis). Каждую страну будут представлять лица, назначенные своими епископскими конференциями, включая координаторов или делегатов варшавской конференции и представителей монашеских конгрегаций.

Предстоящая конференция будет руководствоваться motu proprio Папы Франциска Vos estis lux mundi от 2019 года, в котором изложена процедура судебного процесса над церковными властями.



Динамика развития ситуации

С момента создания Папской комиссии обстоятельства изменились. В большинстве поместных Церквей можно выделить две фазы: первую, – когда растёт осознание факта, что некоторые священники совершали насилие над несовершеннолетними; и вторую, когда становится очевидным, что церковная иерархия грубейшим образом не реагировала на полученные жалобы. Близкие друг к другу события 2018 года – когда обвинения касались высокопоставленных лидеров Церкви (таких как кардинал Теодор МакКаррик) и халатность церковных властей в рассмотрении жалоб – оказали серьёзное негативное влияние на общественное мнение и доверие к церковному руководству. Изменилась также интерпретация закона в отношении ответственности начальства за действия подчинённого: это означает, что теперь можно привлечь церковное юридическое лицо к ответственности за ущерб, причинённый сексуальным насилием со стороны священника, даже если это произошло не «в контексте» канонических обязанностей пресвитера, таких как преподавание религии или совершение Таинств. В плане церковной юрисдикции Папа Франциск постановил: если епископы не справляются со своими обязанностями, они должны привлекаться к ответственности. Данный кризис требует богословского и канонического осмысления ответственности епархиального епископа за профилактику, вмешательство, справедливость и возмещение ущерба.

В странах Центральной и Восточной Европы растёт общественная и институциональная осведомлённость о проблемах, возникающих в результате сексуального насилия над детьми. Эту проблему осознают и поместные Церкви. Всё ещё существует глубоко укоренившийся менталитет секретности и недоверия, наследие коммунистического прошлого, поэтому важно, чтобы в работе конференции учитывался и этот аспект.



Основные цели конференции:

– Обменяться опытом и размышления о том, каким образом Церкви в Центральной и Восточной Европе противостоят феномену сексуального насилия в отношении несовершеннолетних;

– побудить церковных лидеров принять на себя надлежащую ответственность за решение проблемы насилия над детьми, адекватно реагируя на преступления со стороны духовенства и на серьёзные ошибки церковного руководства, наряду с проведением основательной профилактики злоупотреблений;

– способствовать лучшему пониманию в странах Центральной и Восточной Европы позиции Святейшего Престола в отношении сексуального насилия над несовершеннолетними, совершаемого представителями духовенства;

– способствовать лучшему пониманию в учреждениях Святейшего Престола потребностей Церквей в Центральной и Восточной Европе, которые нуждаются в особой помощи, борясь с сексуальным насилием со стороны священников;

– создать платформу для регулярного сотрудничества и обмена между странами Центральной и Восточной Европы;

– способствовать коммуникации церковных властей с верующими и гражданским обществом в странах Центральной и Восточной Европы;

– создать рабочую группу по обеспечению платформы для будущего регулярного обмена мнениями в области создания безопасной среды для несовершеннолетних.



Начало, а не конец

С самого начала все члены Комиссии были глубоко убеждены в том, что сфера передовой практики должна включать в себя подготовительные и образовательные программы. Во всём этом одним из важнейших аспектов является гарантия права на информацию. Имеющейся информации недостаточно: в частности, есть пробелы в области права. Среди многих инициатив чрезвычайно важно признание правды и справедливости в качестве права пострадавших, и поэтому должны быть признаны минимальные стандарты права на информацию. Ни в одном регионе мира нет ни одной поместной Церкви, которая была бы застрахована от последствий трагедии сексуального насилия над детьми. Необходимо усвоить уроки подотчётности и прозрачности, полученные в других юрисдикциях. Вопрос о праве на информацию находится в начальной стадии, и потребуется длительное и глубокое исследование его функционирования, а также обмен опытом.

Всё это ясно говорит о том, что варшавская конференция является началом, а не концом этой деятельности, и она призвана быть стартом для совместных инициатив и действий.



Автор: Ханна Сухоцка – профессор конституционного права и эксперт по правам человека в Университете Познани (Польша).

Премьер-министр Польши с 1992 по 1993 год, посол страны при Святейшем Престоле с 2001 по 2013 год. В 2018 году была назначена Папой Франциском членом Папской комиссии по защите несовершеннолетних.

Источник: Vatican News