В Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске прошел семинар, посвященный проблемам защиты несовершеннолетних от злоупотреблений

О его целях и задачах корреспонденту СКГ рассказал координатор мероприятия – директор Института Св. Фомы священник Штефан Липке, SJ:

«В январе текущего года Конференцией католических епископов России (ККЕР) был принят документ под названием ʺПринципы работы и правила поведения с несовершеннолетнимиʺ. Тогда же Институту Св. Фомы, руководителем коего я являюсь, было поручено провести семинары для священников, монашествующих, активных мирян, оказывающих помощь в пастырской работе с детьми, молодежью и инвалидами, в которых бы разъяснялись основные положения упомянутого документа и давались бы компетентные рекомендации по их практической реализации. Эти семинары уже были нами организованы в трех российских католических епархиях с центрами в Саратове, Иркутске и Москве. Теперь дошла очередь и до Преображенской епархии в Новосибирске. Однако именно Преображенская епархия идет в этом отношении впереди: проблеме защиты детей и подростков от сексуальных домогательств была посвящена значительная часть Пастырской конференции 2018 г. С соответствующим докладом тогда выступил известный в Польше специалист по работе с молодежью, священник-иезуит Адам Жак. Он дал общий взгляд на ситуацию, а мы в своей работе в большей мере сосредоточимся на психологической проблематике предпосылок подобных злоупотреблений и их последствий. Хотелось бы также отметить следующий момент: в последнее время всё большему числу детей, подростков, молодых людей, приходящих в Церковь, уже приходилось сталкиваться с сексуальными домогательствами за пределами ее ограды: в семье, школе, спортивных секциях… Присутствует у них такой негативный опыт, и он несомненно оказывает реальное влияние на их поведение. Поэтому мы собираемся обсудить пути пастырской помощи нашим подопечным с подобным багажом, рассмотреть, как можно справляться с такого рода ситуацией.

Организуя наши семинары, мы работаем небольшой, но сплоченной командой. В нее кроме меня входят ректор Академии по защите несовершеннолетних конференции епископов Словакии отец Андрей Качмар и психолог из отделения Каритас в Санкт-Петербурге Анна Соколова, имеющая большой опыт оказания профессиональной поддержки жертвам сексуального насилия. Однако к вам мы прибыли только вдвоем с Анной, поскольку тот круг вопросов, специалистом в котором является отец Андрей, уже был подробно освещен отцом Адамом Жаком на Пастырской конференции годичной давности. На нашем семинаре предусмотрена работа в разных форматах: чтение докладов, презентации, обсуждение в группах, общая дискуссия по некоторым острым темам…

Всего в Преображенской епархии мы проведем два семинара с одинаковой повесткой: 12 ноября в Новосибирске, а 13 ноября в Екатеринбурге. Таким образом участники наших встреч – клирики, монашествующие, активные миряне – смогут оптимизировать свои дорожные расходы. Кроме того, работа с меньшей количественно аудиторией кажется нам более плодотворной, поскольку в этом случае представляется возможным наладить обратную связь».

О семинаре в главном храме Преображенской епархии рассказывает фоторепортаж студии КАНА:

