Европа: тревожные данные о психическом здоровье подростков

15 октября 2021 года Детский фонд ООН обнародовал данные о ментальном здоровье европейских подростков. Согласно отчету, 9 миллионов подростков Евросоюза в возрасте от 10 до 19 лет страдают психическим расстройством, а самоубийство находится на втором месте среди причин смерти среди юношей и девушек от 15 до 19 лет (на первом – ДТП).

Ежегодно около 1200 детей и подростков совершают суицид: таким образом, 3 жизни в день потеряны по причине самоубийства. В 2019 году среди покончивших собой юноши составляли 69 процентов.

Статистика ментальных проблем среди подростков в странах Евросоюза неутешительна, а в одной только Италии процент психически нездоровой молодежи от 10 до 19 лет равен 16,6. На первом месте – депрессия и тревожное расстройство. Больше всего страдают подростки в Испании, Португалии и Ирландии, а самыми благополучными в плане психического здоровья оказались страны бывшего соцлагеря: Польша, Чехия, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия.

Выступавший на презентации этой статистики королева Матильда из Бельгии заявила, что пандемия COVID-19 усугубила такие факторы риска для ментального здоровья, как изоляция, напряженная обстановка в семье и потеря доходов. Согласно представленным данным, ежегодная потеря человеческого капитала по причине общего состояния ментального здоровья детей и подростков в Европе оценивается в 50 миллиардов евро. Приводятся высказывания самих европейских подростков на эту тему, в частности, призыв сделать все, чтобы молодежь не стала «потерянным поколением COVID-19».

Основные приоритеты, которые определяет Детский фонд ООН в области ментального здоровья среди подростков, относятся к улучшению служб охраны психического здоровья, развития цифровых технологий и служб онлайн, разработка программ для школ и программ по преодолению домашнего насилия, инвестиции в обеспечение сопровождения детей-мигрантов и включение психосоциального благополучия в программы гуманитарной помощи.



Источник: Vatican News