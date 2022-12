Это интересно: Американский футбол и… Пресвятая Богородица

Американский футбол — один из самых жестоких командных видов спорта. Тем удивительнее, что в этой суровой маскулинной культуре встречаются словосочетания, взятые из католического культа Пресвятой Богородицы.

Когда, например, в конце игры уже практически нет шансов на победу, you need to throw a Hail Mary. Так называется длинный пас через всё поле, который подается в надежде, что кто-то из своих его поймает. Как бы остаётся только бросать мяч и читать «Радуйся Мария». 🏈

Также известно «непорочное принятие» (immaculate reception), по аналогии с Непорочным Зачатием (Immaculate Conception). Это ссылка на окончание знаменитого матча в 1972 года, когда игрок из Питтсбурга, Фрэнко Гаррис, вопреки законам физики получил мяч и чудесным образом ещё принёс своей команде победу. 🏈

Трудно объяснить, откуда взялись католические выражения в этом суровом спорте. Может быть, это связано с тем, что спорт создавался и развивался в колледжах, которые в основном были наши, католические. Самый знаменитый из них — Notre Dame в штате Индиана.



Источник: паблик о. Александра Деппершмидта