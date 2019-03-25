Еще один мученик времён Гражданской войны в Испании причислен к лику блаженных

В Католической Церкви провозглашен блаженным еще один мученик Гражданской войны в Испании – врач из Каталонии Мариано Мулерато-и-Сольдевила, принявший насильственную смерть из ненависти к вере в возрасте 39 лет, чьим призванием стали свет Божия слова и забота о ближнем. Церемония беатификации прошла в Кафедральном соборе города Таррагоны под предстоятельством префекта Конгрегации по канонизации святых кардинала Джованни Анджело Беччу.

Для Мариано выбранная им профессия врача стала формой выражения его призвания к служению ближним. Он часто пользовал бедняков, которые не могли оплатить лечение, и умирающих больных, коим помогал приготовиться к принятию Святых Таинств и коих духовно сопровождал вплоть до кончины. «Его вера вдохновляла его труд врача, который он воспринимал как миссию», — подчеркнул кардинал Беччу в своем интервью для Vatican News. «Каталония будет или христианской, или ее не будет вовсе», – говаривал блаженный Мариано Мулерато-и-Сольдевила, вполне сознавая важность участия мирян в политической жизни общества. Когда его кандидатуру выдвинули на пост мэра поселка Арбека, где он жил, за него голосовали как верующие, так и неверующие, потому что, по словам кардинала Беччу, «его любили все люди». Мариано был также любящим мужем для своей жены Долорес, с которой они создали семью, ставшую настоящим оазисом милосердия в израненном грехом обществе, и безупречным отцом своих пяти дочерей, некоторые из которых избрали путь монашеской жизни. Его семья была подлинной «домашней церковью», где дети уже с раннего возраста, погружаясь в животворную атмосферу Божьего Слова, привыкли к регулярному участию в Святой Мессе и поклонении Святым Дарам. Кроме того, Новопровозглашенный Блаженный был близок к Доминиканской духовности. Его родственница принадлежала к Конгрегации Сестер-Доминиканок Благовещения Девы Марии, и он, как медик, часто лечил монахинь, а как мэр – занимался школами, которыми руководили сестры.

Приход к власти в Испании во второй половине 30-х годов ХХ века левых сил привел не только к общественному и политическому противостоянию, вылившемуся в Гражданскую войну, но спровоцировал также антикатолические репрессии и гонения. Мариано был арестован 13 августа 1936 года. Его обвиняли в распространении определенных политических взглядов, но, на самом деле, причиной являлось лишь то, что он был христианином. Когда боевики повезли его в грузовике на казнь, одна женщина со слезами на глазах умоляла разрешить врачу осмотреть ее тяжелобольного сына, однако ей отказали. И тогда Мариано передал ей клочок бумажки, на котором написал: «Не плачь. Твой сын не умрет. Дай ему это лекарство и молись, чтобы Бог тебе помог».

Свидетели рассказывают, что, прибыв на место казни, Мариано непрестанно молился вслух вплоть до самой смерти и призывал других делать то же самое. За это один из палачей ударил его по лицу, но это не остановило бесстрашного исповедника. Кардинал Беччу отметил, что пример этого блаженного «научает нас, как следует с мужественно свидетельствовать о Христе вплоть до последних мгновений жизни, причем делать это при любых обстоятельствах и и под гнетом любых тягот».

По материалам Vatican News