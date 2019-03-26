Еще два католических священника убиты в Африке

В Африке в последнее время убиты два священника Католической Церкви. Всего же с начала года погибло насильственной смертью пять католических священнослужителей, причем четверо из них — как раз в Африке. Количество же убитых за это время христиан-мирян во много раз больше, сообщает Седмица со ссылкой на издание польских католиков wiara.pl.

Священника Туссена Заумальде нашли мертвым в Камеруне. Он возвращался в свой приход из Центральноафриканской Республики, где проводил обучающий курс для священников из епархии Буари. В одном из камерунских городов он остановился, чтобы отдохнуть. 48-летний священник-капуцин умер от ножевых ранений. Вторая жертва — священник Клемент Угву, которого похитили из его прихода в штате Енугу на юге Нигерии. Причиной смерти стали огнестрельные ранения. Его тело, которое уже начало разлагаться, было найдено в кустах в 20 метрах от его дома. Убийство священника прокомментировал местный католический епископ Каллистус Онага, обвинивший полицию в умышленном затягивании поисков пропавшего священника.