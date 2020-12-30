Епархиальный суд Москвы лишил протодиакона Андрея Кураева сана

Решением епархиального суда Москвы протодиакон Андрей Кураев лишен сана. Об этом сообщается на сайте Московской городской епархии РПЦ.

Суд Московской городской епархии рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана.

«Решение об извержении протодиакона Андрея Кураева из сана вступит в силу в случае утверждения его правящим архиереем г. Москвы — Патриархом Московским и всея Руси, а до этого в установленный срок может быть обжаловано», — отмечается в сообщении.

Суд имел суждение о том, что 21 апреля 2020 года отец Андрей опубликовал в своем «Живом журнале» оскорбительную характеристику скончавшегося в тот день от последствий коронавируса протоиерея Александра Агейкина.

Суд установил в заявлениях протодиакона Кураева признаки «хулы на Церковь». В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона, в частности об обвинениях Русской Православной Церкви в «организации раскола» (в мировом православии — ред.).

Суд констатировал, что о. Андрей Кураев не изменил характера своей деятельности после увещеваний со стороны епархиального духовника протоиерея Георгия Бреева и членов дисциплинарной комиссии еще в 2015 году.

В соответствии с Положением о церковном суде протодиакон был трижды вызван в церковный суд в установленном порядке. При этом, как отмечается, лишь в одном случае его отказ прибыть для участия в заседании был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья).

В ответ на четвертый вызов на заседание суда, запланированного на 29 декабря 2020 года, 25 декабря о. Андрей направил по электронной почте сообщение следующего содержания: «Убедительно прошу перенести заседание на январь, так как в предновогодние дни Москва намертво стоит в пробках, а на метро приехать опасно из-за пандемии».

29 декабря утром протодиакон направил на имя председателя епархиального суда письмо, в котором сообщил об отказе явиться в церковный суд.

«Учитывая отказ прибыть на заседание, церковный суд счел обоснованным рассмотреть дело в заочном порядке», — говорится в сообщении Московской городской епархии.

Интерфакс