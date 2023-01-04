Духовное завещание Бенедикта XVI

Обнародован документ, составленный Йозефом Ратцингером 29 августа 2006 года:

«Оглядываясь в этот поздний час моей жизни на прожитые десятилетия, я прежде всего вижу, как много у меня причин для благодарности. В первую очередь я благодарю Самого Бога, подателя всякого блага, Который даровал мне жизнь и провёл через различные минуты смятения; Он всегда поддерживал меня, когда я начинал оступаться, и всегда дарил мне заново свет Своего лика. Оглядываясь назад, я вижу и понимаю, что даже тёмные и утомительные участки этого пути были ради моего спасения и что именно в них Он благополучно направлял меня.

Я благодарю своих родителей, подаривших мне жизнь в тяжёлые времена и ценой больших жертв, своей любовью подготовивших для меня великолепную обитель, которая и доныне ярко освещает все мои дни. Светлая вера моего отца научила нас, детей, верить и, подобно указателю, всегда непоколебимо пребывала посреди всех моих научных достижений; глубокое благочестие и великая доброта моей матери – это наследие, за которое я не смогу отблагодарить её в достаточной мере. Моя сестра бескорыстно и с нежной заботой помогала мне на протяжении десятилетий; мой брат – благодаря ясности своих суждений, твёрдой решимости и сердечному покою – всегда прокладывал мне путь; без его постоянного предшествования и сопровождения я не смог бы найти верную дорогу.

Я искренне благодарю Бога за многочисленных друзей, мужчин и женщин, которых Он всегда ставил рядом со мной; за сотрудников на всех этапах моего пути; за учителей и студентов, которых Он мне даровал. С благодарностью вверяю их всех Его благости. Я хочу поблагодарить Господа за мою прекрасную родину в Баварских Предальпах, в которой я всегда видел восхитительное великолепие Самого Творца. Я благодарю людей моей родины, ибо в них я всегда мог заново ощутить красоту веры. Я молюсь, дабы наша земля оставалась землёй веры, и прошу вас, дорогие соотечественники: не позволяйте увести себя от веры. Наконец, я благодарю Бога за ту красоту, которую мне удалось ощутить на всех этапах моего пути, но особенно в Риме и в Италии, которая стала моим вторым домом.

У всех, кого я обидел каким-либо образом, от всего сердца прошу прощения.

То, что я ранее сказал моим соотечественникам, я теперь говорю всем, кто в Церкви был вверен моему служению: стойте твёрдо в вере! Не дайте себя сбить с толку! Часто кажется, что наука – естественные науки с одной стороны и исторические исследования (особенно экзегеза Священного Писания) с другой – может предоставить неопровержимые результаты, противоречащие католической вере. Я наблюдаю трансформацию естественных наук с давних времён и смог увидеть, как, напротив, кажущиеся убеждения против веры исчезают, оказываясь не наукой, а философскими интерпретациями, лишь внешне относящимися к науке; точно так же, с другой стороны, именно в диалоге с естественными науками вера научилась лучше понимать предел объема своих утверждений, а значит, и собственную специфику. В течение шестидесяти лет я сопровождаю путь богословия, в частности, библейских наук, и со сменой разных поколений замечал, как казавшиеся незыблемыми тезисы, рушатся, оказываясь лишь гипотезами: поколение либералов (Гарнак, Юлихер и др.), поколение экзистенциалистов (Бультман и др.), поколение марксистов. Я видел и продолжаю видеть, как из клубка гипотез возникала и вновь возникает разумность веры. Иисус Христос воистину есть путь, истина и жизнь – и Церковь, со всеми её недостатками, есть воистину Его тело.

Наконец, я смиренно прошу: помолитесь обо мне, дабы Господь, несмотря на все мои грехи и недостатки, принял меня в вечные обители. Обо всех вверенных мне людях изо дня в день возносятся мои сердечные молитвы».

Бенедикт XVI



Источник: русская служба Vatican News



См. также Текст духовного завещания Бенедикта XVI на немецком языке