Доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры закроют

Доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры будет закрыт с 21 марта. Об этом сообщил в понедельник глава информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви (УПЦ), митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

«Сегодня, 20 марта, пришло письмо от руководства <…> на адрес самого монастыря Киево-Печерская лавра с сообщением о том, что с завтрашнего дня с самого утра доступ к пещерам Ближним и Дальним для поклонения мощам киево-печерских угодников будет прекращен», — сказал он в видеообращении, размещенном в телеграм-канале УПЦ.

Митрополит уточнил, что это ограничение введено в связи с тем, что Минкультуры создало комиссию для проверки уровня сохранности «культурных ценностей». «Так они называют мощи», — подчеркнул он.

По его информации, в письме срок работы комиссии не обозначен. Также по этой причине прекращается доступ к Крестовоздвиженской, Аннозачатьевской церквям и церкви Всех преподобных Печерских (Теплый храм). «В этих церквях не будут проводиться ни богослужение, ни молебен, ни другие духовные мероприятия, которые уже десятилетия каждый день проводились», — добавил митрополит.

Источник: ТАСС

(фото — lavra.ua)