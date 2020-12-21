Дон Фортунато Ди Ното: в WhatsApp и Telegram выявлено 156 групп педофилов

Президент итальянской ассоциации «Метер», занимающейся выявлением случаев насилия над малолетними, призвал сообщать в правоохранительные органы о существовании в соцсетях групп, которые публикуют детскую порнографию. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Мониторинг Интернета вот уже 20 лет осуществляет специальное подразделение ассоциации – Всемирный центр мониторинга против педофилии и детской порнографии, в то время как сама ассоциация «Метер» борется с насилием над детьми уже 30 лет.

За последние 12 месяцев «Метер» заявила в итальянскую Почтовую полицию, специализирующуюся на преступлениях в сфере информационных технологий, о 156 подобных группах в WhatsApp и Telegram. Сведения о группах были отправлены также в правоохранительные органы зарубежных государств и владельцам названных мессенджеров.

Президент ассоциации священник призвал всех пользователей Интернета заявлять о подобных феноменах, встреченных в веб-пространстве, поскольку это позволит спасти многих детей, в том числе новорожденных, от сексуального рабства. Ди Ното увещает также предпринять воспитательные меры потив тенденции выставлять собственное тело напоказ в цифровом пространстве, что нередко приводит к шантажу.

Священник отметил, что выявленные жертвы насилия пережили тяжелейшую травму и с трудом поддаются лечению.

«Педофилия и детская порнография, — подчеркнул дон Ди Ното, — это очевидное преступление, самое настоящее психологическое убийство малолетних».