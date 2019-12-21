Документ Папской Библейской комиссии: «нет» разводам и однополым союзам

В интервью Vatican News представитель Конгрегации вероучения опроверг утверждения, появившиеся в некоторых СМИ после выхода нового документа Библейской комиссии. Сообщает Ольга Сакун.

По распоряжению Святейшего Отца Папская Библейская комиссия опубликовала документ «Кто есть человек?», в котором изложено библейское антропологическое учение от Книги Бытия до Книги Откровения. За публикацией последовали комментарии некоторых СМИ, в которых утверждается, что документ Библейской комиссии открывает путь разводам и гомосексуальным союзам. Так ли это на самом деле? В интервью Vatican News на этот вопрос ответил секретарь Конгрегации вероучения архиепископ Джакомо Моранди.

Некоторые комментаторы посчитали сенсационным утверждение о возможности расставания супругов, хотя такая возможность всегда была предусмотрена Церковью. Что говорится в новом документе на эту тему?

«Учение Церкви, выраженное в Кодексе канонического права, уже допускает в некоторых случаях право прекратить совместное проживание супругов, действительным образом состоящих в браке. Но этот факт никогда не обозначал какого-либо узаконивания развода, хотя бы потому, что действительно совершённое Таинство Брака остается таковым и никогда никем не может быть аннулировано. Иначе обстоит дело с гипотезой, согласно которой брак признается несостоятельным с самого начала: это тот случай, который рассматривается в процессах о признании брака недействительным. Вместе с тем иногда возникают ситуации, в которых совместное проживание супругов становится практически невозможным по разным причинам. Как раз для таких случаев Церковь допускает физическое расставание супругов и прекращение совместного проживания. При этом супруги, действительным образом соединенные в Таинстве Брака, не перестают быть мужем и женой перед Богом, и поэтому они не свободны для заключения нового союза. Христианская община призвана проявлять близость к таким людям и помогать им по-христиански пережить эту ситуацию, о чем авторитетно напоминает Катехизис Католической Церкви в параграфе 1649. Документ Папской Библейской комиссии в точности следует этой стезе и, безусловно, не ʺоткрывает путьʺ разводу, как некоторые считают или хотели бы считать в силу искаженного восприятия или подмены понятий».

Что касается параграфов на тему гомосексуальности, привлекших внимание комментаторов: на самом ли деле в документе Папской Библейской комиссии речь идет об «открытости» по отношению к гомосексуальным парам?

«На самом деле в 185-м параграфе документа утверждается буквально следующее: ʺИнститут брака, основанные на стабильных отношениях между мужем и женой, во всей библейской традиции неизменно представлен как очевидный и нормативный. В ней отсутствуют какие-либо примеры законно признанных ‘союзов’ между людьми одного пола». Таким образом, нет никакой «открытости» по отношению к союзам между людьми одного полна, как некоторые ошибочно это представляют.