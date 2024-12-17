В Египте принят новый закон о личном статусе христиан
Министерство юстиции и пять официально признанных христианских конфессий в Египте 14 декабря 2024 года подписали проект закона о личном статусе христиан, сообщает Global Orthodox со ссылкой на Egyptian Streets.
Закон, который регулирует вопросы брака, развода, наследования и опеки, активно разрабатывался с 2014 года. Свои проекты в Министерство юстиции подавали различные христианские общины, и время рассмотрения многочисленных поправок несколько раз сдвигалось.
Монсеф Нагиб Сулейман, главный советник Коптской Православной Церкви и член парламента, назвал это событие «историческим моментом», отметив, что работа над законом началась еще в 1977 году, но лишь недавние усилия и поддержка со стороны президента Абдул-Фаттаха Ас-Сиси позволили довести проект до финальной версии.
Одним из ключевых изменений стал пересмотр правил развода. Теперь он допускается не только в случае измены, но и при любых формах мошенничества, что значительно расширяет основания для расторжения брака.
Важным аспектом закона стал подход к наследованию. Новый порядок подчеркивает равенство мужчин и женщин, следуя принципам, изложенным в священных книгах, что является значительным шагом к обеспечению гендерного равенства в христианских общинах.
По словам Монсефа Нагиба, согласованная версия закона устранит до 90% существующих проблем, связанных с семейным правом среди христиан Египта. Закон охватывает полный спектр вопросов личного статуса: препятствия к заключению брака; помолвку; регистрацию и расторжение браков; опеку над детьми.
Христианство является второй по численности религией в Египте, где проживают от 9,5 до 11 миллионов коптов, составляющих около 10% населения. Исторически коптское законодательство о личном статусе было ограничено религиозными установлениями. До настоящего времени христианские семьи в Египте сталкивались с рядом юридических противоречий. Например, разводы, признанные гражданскими судами, не всегда подтверждались церковными органами. Это создавало ситуацию, в которой десятки тысяч людей оказывались в ситуации правовой неопределенности. С 1971 года Церковь разрешала развод только в случае измены или перехода одного из супругов в другую религию, что приводило к многочисленным судебным разбирательствам и общественным спорам. Как отмечают египетские СМИ, новый закон устраняет эти противоречия и устанавливает более универсальные правила.
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