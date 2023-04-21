Детский фонд ООН заявил об утрате доверия к прививкам

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обнародовал новые данные о вакцинации детей: как выяснилось, после пандемии COVID-19 резко увеличилось число тех, кто утратил доверие к прививкам, и огромное число детей во многих регионах мира остались без защиты от потенциально опасных заболеваний. Передает русская служба Vatican News.



В отчете Детского фонда утверждается, что в настоящий момент мы наблюдаем самое значительное падение доверия к вакцинации за последние 30 лет. Но проблема не только в недоверии: из-за различных мер, предпринятых в связи с пандемией, к концу 2021 года в Нигерии, Индии, Мьянме и на Филиппинах наблюдалось беспрецедентно высокое число детей, не получивших ни одной дозы обязательных прививок от заболеваний, которые уже практически были побеждены. Вследствие этого выросло число заболевших корью и полиомиелитом. В 2022 году вдвое увеличилось число случаев кори, от которой погибли 128 тысяч детей, а число детей, оставшихся парализованными после полиомиелита, выросло на 16 процентов по сравнению с предыдущим годом. Если же сравнивать последние данные с предыдущими тремя годами, но число детей, страдающих параличом после полиомиелита, увеличилось в восемь раз.

В 52 из 55 проанализированных стран общественность перестала осознавать важность вакцинации от инфекционных заболеваний именно в период пандемии. Больше всего этот феномен характерен для Южной Кореи, Папуа — Новой Гвинеи, Ганы, Сенегала и Японии. В Италии доверие к прививкам снизилось на 6,8 процента, особенно у людей моложе 35 лет. Исключением стали Китай, Индия и Мексика, где доверие к прививкам по-прежнему высоко.

В отчете отмечается, что причиной недоверия стали несколько факторов: это и страх, вызванный неадекватным ответом на пандемию, и растущий доступ к недостоверной информации о вакцинах, и утрата веры в компетентность медиков, а также политическая поляризация. Таким образом, «обычные» детские прививки стаи еще одной жертвой пандемии, что повышает риск заболеваемости корью, дифтеритом и другими болезнями, которые можно предотвратить вакцинацией.

Однако, отмечается в документе, множество детей остались непривитыми не из-за недоверия, а потому, что пандемия приостановила вакцинацию детей почти во всем мире, структуры здравоохранения испытывали большое давление, а ресурсы были направлены на вакцинацию от ковида, а не от других заболеваний. Кроме того, наблюдалась нехватка медицинского персонала; дети не могли быть вакцинированы также из-за локдауна.

ЮНИСЕФ призывает правительства государств безотлагательно вакцинировать всех детей, в первую очередь тех, кто пропустил прививки из-за пандемии, и перенаправить ресурсы, выделенные на кампанию вакцинации против COVID-19, для обеспечения вакцинации каждого ребенка от потенциально опасных заболеваний.