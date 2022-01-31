Детские эндокринологи обнаружили еще одно последствие пандемии

Еще одно исследование, относящееся к «параллельной пандемии» — вызванной не столько вирусом, сколько сложившейся вокруг него ситуацией, – провели детские эндокринологи из ватиканской больницы «Бамбино Джезу» в сотрудничестве с отделениями детской эндокринологии генуэзской больницы «Газлини», неаполитанской больницы «Федерико II», «Антонио Као» (Кальяри) и детской больницы в Перудже. Об этом пишет Vatican News.

Исследование показало, что во время пандемии более чем в два раза увеличились случаи преждевремнного полового созревания, преимущественно у девочек в возрасте около 7 лет. Речь идет о редком заболевании, затрагивающем от 1 до 6 детей из тысячи. Основная опасность этой патологии заключается в том, что при раннем пубертате происходит раннее закрытие зон роста костей, дети быстро растут, но затем этот процесс исчерпывается, и рост взрослого остается ниже среднего. При своевременной постановке диагноза процесс возможно замедлить с помощью лекарственных препаратов.

Исследование, охватившее несколько месяцев 2020 года, показало, что в такой лекарственной терапии нуждалось в четыре раза больше девочек, чем в 2019 году.

Этот феномен сочетается с малоподвижным образом жизни и неправильным питанием, а также с неумеренным использованием электронных гаджетов, что связано в свою очередь с продолжительным дистанционным обучением. Отмечается, что первый локдаун в 2020 году спровоцировал резкое уменьшение физической активности у детей, вынужденных находиться в изоляции. Хотя медики не могут с точностью утверждать о прямой зависимости, результаты исследования показывают, что меры по сдерживанию заражений стали для детей фактором стресса: он мог привести к секреции гипоталамического гормона ГнРГ, дающего начало половому созреванию которая регулируется на уровне мозга, хотя механизмы этого феномена еще не полностью изучены. Педиатр-эндокринолог Карла Бидзарри из больницы «Бамбино Джезу» считает, что нарушение в работе нейромедиаторов может быть вызваны стрессом, который и становится причиной раннего пубертата.