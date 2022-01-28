День памяти жертв Холокоста

В Международный день памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января, Итальянская епископская конференция обнародовала специальное заявление, которое было прочитано на презентации заключительного коммюнике Постоянного совета епископата, передает Vatican News.

В заявлении говорится, что День памяти отмечается 27 января, поскольку в этот день в 1945 году был освобожден концлагерь Аушвиц. В этот день «мы вспоминаем Шоа, расовые законы, итальянские гонения еврейских граждан, итальянцев, которые пережили депортацию, тюремное заключение, погибли, и всех жертв этого проекта по истреблению. Этот день, — пишут епископы, — не должен быть простой датой, повторяющейся из года в год, но также и прежде всего должен стать обязательством на будущее, дабы то, что произошло, больше не повторилось. Действительно, память глубоко связана с настоящим и с будущим. Поэтому важно связывать ее с рассказом, особенно для самых юных: незнание столь великой для всего человечества катастрофы ведет к безразличию и к распространению культуры отбросов, о которой так часто заявлял Папа Франциск. Призыв Церкви в Италии направлен на то, чтобы День памяти стал предостережением ради культуры мира, уважения и братства. К сожалению, несмотря на столь драматическое прошлое, по сей день мы ежедневно сталкиваемся с угрозами и проявлениями насилия. Войны, геноциды, преследования, разные проявления фанатизма продолжаются, хотя история учит, что насилие никогда не приводит к миру. Сегодня еще раз повторим: да не будет никогда более преступлений, столь тяжких для человечества!».