Cкончался известный журналист и религиовед Анатолий Красиков

Российский политолог, журналист, государственный деятель, историк, религиовед, член совета попечителей Свято-Филаретовского института (СФИ) профессор Анатолий Андреевич Красиков скончался 21 мая на 89-м году жизни на своей даче под Москвой. Сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на информационную службу СФИ.

Первый советский корреспондент, аккредитованный при Святом Престоле, освещавший работу II Ватиканского Собора, Анатолий Красиков в 1959-1964 годах заведовал отделением ТАСС в Риме, с 1966 года – во Франции, а с 1978 был заместителем генерального директора этого информационного агентства.

По возвращении из Италии в середине 1960-х годов он готовил диссертацию о II Ватиканском Соборе, сдал кандидатские экзамены на философском факультете МГУ, однако, узнав, что от него ждут «чётко ориентированного текста воинственно атеистической направленности», отказался от защиты. Уже в 1990 году, посвятив много лет изучению испанского опыта мирного перехода от франкистской диктатуры к демократии, Красиков защитил по этой теме докторскую диссертацию по истории международных отношений. Но главная тема его исследований и научных публикаций – роль религиозного фактора в российской, европейской и мировой политике. Свой интерес к истории и культуре Европы сам Анатолий Андреевич связывал с тем, что в МГИМО слушал в переполненном зале лекции «старорежимного» академика Евгения Викторовича Тарле.

Десять лет, с 1978 по 1988 год, Анатолий Красиков отвечал за информационное обеспечение празднования 1000-летия Крещения Руси, а в 90-х стал одним из создателей Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ. С 1997 по 2003 год являлся президентом, а с 2004-го – почетным президентом Российского отделения Международной ассоциации религиозной свободы. Являлся также членом редколлегии информационно-аналитического журнала «Религия и право», издаваемого Славянским правовым центром.

«Анатолий Андреевич – один из немногих людей в современной России, кого можно причислить к христианской общественности, явлению, о котором много говорили в начале XX века, но сейчас, увы, почти не говорят, – отметил первый проректор СФИ Дмитрий Гасак. – Анатолий Андреевич, на мой взгляд, в себе это нёс. Единство христиан было для него вопросом, в котором он был жизненно заинтересован. Несмотря на то, что он работал на должности, предполагавшей следование жестким идеологическим установкам советского правительства, он был верующим христианином».

«Я познакомился с ним очень давно, еще в конце 1980-х. Из советского функционера к тому времени он стал неустрашимым борцом за религиозную свободу, из коммуниста-атеиста – не в игру верующим христианином. Православным или католиком? Скажу честно – не знаю. Он одинаково уютно и неуютно ощущал себя в обеих конфессиях», – вспоминает покойного на своей странице в Facebook профессор, доктор исторических наук Андрей Зубов. «Несколько раз мне пришлось вместе с ним бывать за границей. Вместе келейно молиться в гостиничном номере. Он очень старался правильно всё произносить на церковно-славянском, но сам привык молиться иначе, своими словами, как он мне признавался. В нем была какая-то западно-христианская четкость и собранность в отношениях с Господом. И постоянная печать страдания на рано изборожденном морщинами лице. Вера его была глубока и искренна. Вера-страдание и вера-долг», – пишет Зубов.

«В середине 1990-х гг. мы познакомились с А.А. как члены редколлегии ‘Церковно-общественного вестника’ – издававшегося в России приложения к парижской газете ‘Русская мысль’. Помнится, что А.А. публиковал там свои статьи. Он был признанным знатоком истории Католической Церкви, хорошо разбирался в ее современной жизни, – делится воспоминаниями священник Илья Соловьев. – А.А. был настоящим интеллигентом. Его отличала удивительная скромность и доброжелательность к людям, он пользовался большим уважением со стороны своих коллег, читателей и просто тех, кто был знаком с ним лично. Многим знавшим его наверняка запомнится его очаровательная улыбка».

Исследователь религии, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Роман Лункин в своем аккаунте в Facebook сообщил всем, кто чтит память Анатолия Андреевича: «Скончался он тихо и спокойно на даче в окружении родных. До самого конца работал, писал, у него и на даче были любимые книги. Родственники устроят семейное отпевание в Наро-Фоминске, кремацию. Затем, когда обстоятельства позволят собрать больше людей – захоронение на Кунцевском кладбище и поминание. Скорее всего, оно состоится у нас в Институте Европы, о чем объявлю всем заранее». Вероятнее всего, панихида по покойному пройдет в храме Святых Космы и Дамиана в Шубине, добавил Лункин.