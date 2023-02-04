Будущее — за теми, кто не отвечает злом на зло. Встреча Папы с переселенцами Южного Судана (+ ФОТО)

«Страдаю за вас и страдаю вместе с вами»: Папа Франциск заверил в своей близости внутренних переселенцев, живущих в специальных лагерях Южного Судана: одни бежали от вооруженных столкновений и разрушений, спровоцированных насилием, другие были эвакуированы из-за сильных наводнений. Передает русская служба Vatican News.

Папа отметил, что, к сожалению, в этой стране статус беженца или переселенца стал привычным и даже «коллективным» опытом, однако будущее не может принадлежать лагерям для переселенцев. Выслушав свидетельства самых молодых из обитателей лагерей, Папа подчеркнул, что все дети должны «расти в открытом обществе, смешиваясь друг с другом, формируя единый народ, отвечая на вызов интеграции, изучая языки, на которых говорят во всей стране, а не только с собственной этнической группе». Для созидания будущего Южный Судан должен «вновь обрести примиренное братство», преодолеть «маргинализацию групп и геттизацию людей». Необходимо также «защищать, уважать, ценить и почитать» женщин любого возраста и статуса: «Без этого нет будущего».

«Вы – семя нового Южного Судана, – обратился Папа к представителям молодого поколения, — вы семя для плодородного расцвета страны. Вы, принадлежащие к разным этническим группам, вы, пострадавшие и страдающие, но не пожелавшие ответить злом на зло».

Святейший Отец выразил признательность всем, кто помогает внутренним переселенцам: миссионерам, международным и гуманитарным организациям, в первую очередь ООН, — и обратился с воззванием ко всем.

«Давайте поможем Южном Судану, не оставим в одиночестве его народ, который так пострадал и продолжает страдать!»

В конце речи Папа упомянул и о беженцах Южного Судана, которые не могут возвратиться домой, потому что территории, на которых они жили, оккупированы. Святейший Отец пожелал им «вернуться и стать протагонистами будущего своей земли, конструктивно и мирно содействуя ее развитию».