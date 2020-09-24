Британский премьер крестил сына в католическом соборе Лондона

Британский премьер-министр Борис Джонсон и его невеста Кэрри Симмондс крестили своего сына в католической церкви, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Catholic Herald.

Крестины четырехмесячного Уилфреда состоялись 12 сентября в Часовне Девы Марии при Вестминстерском соборе – главном католическом храме Англии и Уэльса. Таинство Крещения совершил клирик собора отец Дэниел Хамфрис.

Церемония носила частный характер, о том, присутствовал ли кто-то, кроме родителей Уилфреда, не сообщается. Изначально Джонсон хотел сохранить Крещение сына в тайне, но информация стала публичной после недавнего скандала: сотрудник аэропорта в итальянской Перудже заявил, что видел Джонсона в аэропорту 12 сентября. В адрес премьера посыпались обвинения, что он летает на отдых за границу во время кризиса, вызванного пандемией. В ответ на это представитель Джонсона заявил, что тот 12 сентября был на крестинах своего сына в Лондоне, а не в Италии. Позже Вестминстерский собор подтвердил, что крестины Уилфреда Джонсона состоялись 12 сентября. Директор аэропорта Перуджи заявил, что в этот день туда действительно прилетал британский премьер, правда бывший – Тони Блэр.

Борис Джонсон был крещен в Католической Церкви – его мать была католичкой. В юности, учась в престижном Итон-колледже, Джонсон перешел в англиканство. Согласно заявлениям премьера, его нельзя назвать «серьезным, практикующим христианином». Его невеста Кэрри Симмондс – практикующая католичка.