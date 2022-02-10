Британский парламентарий просит главу МВД помочь преследуемой за веру пакистанской католичке

Отчаянная ситуация, в которой уже полтора года находится девочка-христианка Майра Шахбаз из Пакистана, стала темой встречи 8 февраля члена британского парламента, специального посланника премьер-министра по вопросам свободы религии и убеждений Фионы Брюс и министра внутренних дел Великобритании Прити Пател. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

В апреле 2020 года Майра, 14-летняя католичка, была похищена и насильно выдана замуж. Ее заставили принять ислам, что привело к катастрофическим последствиям: после ее побега похититель обвинил девочку в вероотступничестве, и теперь жизнь Майры и ее родных под угрозой, поскольку в Пакистане вероотступничество чаще всего карается смертью. Вот уже полтора года, как Майра и ее семья вынуждены скрываться. Девочка, ее мать, брат и сестры живут вместе в одной комнате, страшась выйти на улицу. Специальный посланник попросила главу МВД сделать все возможное, чтобы помочь подростку.



Фиона Брюс передала министру отчет католического благотворительного фонда «Помощь Церкви в нужде» под заголовком «Услышь ее вопли: похищение, принудительное обращение и сексуальное преследование христианских женщин и девочек». Депутат отметила, что во время чтения ей не удалось сдержать слез. В отчете, предисловие к которому написано Майрой, изложены случаи похищения женщин и девочек христианского вероисповедания в странах Ближнего Востока, Африки и в Пакистане.

Отчет лег в основу кампании фонда «Помощь Церкви в нужде» по защите свободы вероисповедания #RedWednesday в 2021 г. Петицию о предоставлении убежища Майре на имя премьер-министра Бориса Джонсона подписали свыше 12 тысяч человек. Далее документ был передан Фионе Брюс, которая сразу же ознакомила с ним министра внутренних дел.