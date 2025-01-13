Бразильская монахиня стала старейшим человеком в мире

Бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас теперь является старейшим человеком в мире. 116-летняя католическая монахиня стала таковой 29 декабря 2024 года, после смерти японки Томико Итооки, которая была старшее ее на 16 дней, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Cath.ch и Книгу рекордов Гиннесса.

Ина Канабарро Лукас родилась 8 июня 1908 года в Сан-Франсиску-ди-Ассис, Бразилия. Крещение приняла только в 17 лет. Прожив некоторое время в уругвайской столице Монтевидео, с 1930 года преподавала португальский язык и математику в Тижуке близ Рио-де-Жанейро. В 1934 году в возрасте 26 лет она приняла вечные обеты в конгрегации сестер-винсентианок. С 1980 года сестра Ина живет в доме ее монашеской общины в Порту-Алегри.

В 2018 году по случаю своего 110-летия она получила поздравительное письмо от Папы Франциска. В 2022 году, несмотря на сделанную прививку от Covid-19, сестра Канабарро заразилась коронавирусом, но смогла победить болезнь.

Канабарро Лукас — вторая католическая монахиня, признанная старейшим человеком в мире. С 19 апреля 2022 года по 17 января 2023 года таковым считалась француженка, член ордена Дочерей милосердия Люсиль Рандон (в монашестве – сестра Андрэ). Она умерла в возрасте 118 лет и 340 дней.