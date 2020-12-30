Близость Папы в год дистанцирования

В 2020 году – без апостольских поездок и с немногочисленными общими аудиенциями в присутствии верующих – Папа Франциск сопровождал множество верующих и неверующих со всего мира Мессой из часовни Дома Святой Марфы. О некоторых важных событиях уходящего года поделился с читателями главный редактор портала Vatican News Андреа Торниелли.

Год Папы Франциска был отмечен словами апостольского увещания Querida Amazonia, собравшего размышления синода, проходившего в октябре 2019 года, и опубликованного накануне вспышки пандемии: оно стало мощным напоминанием о необходимости внимания к тому, что происходит в этом забытом регионе. Документ указал конкретные пути для человеческой экологии в пользу неимущих, для повышения ценности культур и для миссионерской Церкви с амазонским лицом. Затем, как только COVID-19, казалось бы, начал сдавать обороты – по крайней мере в Италии, – Папа Франциск возобновил общие аудиенции с верующими, предложив им цикл катехизических размышлений о том, какое будущее мы хотим построить после пандемии. Наконец, в октябре этого года – дар новой энциклики Fratelli tutti: в ней социальная дружба и братство стали ответом на тени вражды, насилия и эгоизма, которые иногда, как кажется, преобладают в нашем мире, измученном не только коронавирусом, но и войнами, несправедливостью, нищетой, изменением климата.

Символическим событием уходящего года в памяти у всех осталось Statio Orbis 27 марта, с молитвой, дабы Господь вмешался и помог человечеству, страдающему от пандемии: Папа Франциск один, под дождем, как никогда ранее, на совершенно пустой площади Святого Петра… И в то же время никогда прежде она не была так переполнена, благодаря миллионам и миллионам людей по всему миру, соединённых молчаливой молитвой посредством интервидения. Папа Франциск медленно поднимается по широким ступеням ко входу в базилику, напоминает нам о том, что мы все в одной лодке, неспособные спастись в одиночку; Папа целует ноги Распятия из Сан-Марчелло, которое римляне носили в процессии против эпидемии чумы; Папа благословляет город и мир Пресвятыми Дарами, в то время как из Рима, парализованного карантином, доносится звук сирен.

Но было ещё одно ежедневное событие – менее яркое, но более важное, – которое позволило Папе Франциску сопровождать миллионы людей по всему миру в первой половине 2020 года, во времена страха и потерянности. Это была ежедневная Месса, которая совершалась в часовне Дома Святой Марфы в 7 часов утра. В течение трёх месяцев преемник апостола Петра тихонько стучался в двери наших домов: он приглашал нас слушать не великие речи или длинные катехизические наставления, но прежде всего – слова Священного Писания, истолкованные краткими импровизированными проповедями. После Евхаристического богослужения следовали несколько минут безмолвного поклонения Пресвятым Дарам. Каждое утро, каждый полдень или каждый вечер, в зависимости от часовых поясов, великое множество людей, даже не практикующих и не верующих, настраивались на радиоволны, включали телевидение, подключались к Интернету, чтобы услышать евангельскую весть и голос Епископа Рима, ставшего приходским настоятелем для всего мира. Изображения Папы на площади 27 марта были поразительными, но ещё более поражали изображения многих верующих, преклонивших колени перед экраном или смартфоном во время евхаристического освящения, – христиан из Америки и Европы, Китая и Африки. Сдержанность этих богослужений, которым предшествовали краткие молитвы о категориях людей, наиболее затронутых COVID-19, сопутствовала, давала проблески надежды, помогала молиться, позволяла всем нам почувствовать себя менее одинокими, менее изолированными, менее оставленными.

Близость к Народу Божьему, сопровождение верующих с помощью Святых Месс на экранах во всех частях мира: всё это прояснило, что значит для Папы быть пастырем Вселенской Церкви, заступником израненного человечества, свидетелем Евангелия, которое действует посреди всей человеческой семьи множеством часто непредсказуемых и скрытых способов.