Ближним пещерам Киево-Печерской лавры грозит обвал

Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил об угрозе разрушения лабиринтов Антониевых или Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Оказать незамедлительную помощь в ликвидации опасных гидрологических процессов в монастырском подземелье митрополит Павел призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на портал «Православная жизнь» и Центр информации УПЦ.

В письме к главе правительства наместник Лавры сообщил о значительном увеличении увлажненности грунтов и попросил предпринять безотлагательные шаги для сохранения «лабиринтов Ближних пещер» (корпус № 90) – национального памятника архитектуры, который также является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

«В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам», – сказано в обращении.

Исходя из создавшегося положения, митрополит Павел призвал Дениса Шмыгаля выделить из резервного фонда госбюджета средства для противоаварийных работ, которые позволили бы предотвратить чрезвычайную ситуацию национального масштаба.

В письме к премьеру митрополит напомнил, что указанные участки задействованы в паломническом маршруте.

Основанные преподобным Антонием в 1057 году Ближние пещеры – подземный комплекс в Киево-Печерской лавре. В Ближних пещерах покоятся мощи 79 святых, среди которых преподобный Нестор Летописец, иконописец Алипий Печерский, святой Илья Муромец. Ширина подземного комплекса составляет 1,5 метра, высота – 2,5 метра. Общая длина коридоров – 383 метра.