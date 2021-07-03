Ближайшая Всемирная встреча семей пройдет в новом формате

Папа Франциск записал специальное видеопослание, в котором объясняет, в какой форме будет проходить Х Всемирная встреча семей в Риме, запланированная на июнь 2022 года. Тема предстоящей встречи – «Семейная любовь: призвание и путь святости». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В предыдущие годы, пояснил Святейший Отец, большинство семей во время таких встреч оставалось дома, а сам форум воспринимался как «далекая реальность», неизвестная для значительной части семей. На этот раз встреча пройдет в беспрецедентном формате, содействуя вовлечению епархиальных общин всего мира. Рим будет основным местом проведения встречи: сюда прибудут делегаты, которые примут участие в Фестивале семей, в Пастырском конгрессе и в Святой Мессе. В те же самые дни каждая епархия сможет стать центром местной встречи семей.

«Поэтому там, где это возможно, я приглашаю епархиальные общины запланировать мероприятия, отталкиваясь от темы встречи и используя символы, которые для вас подготовит Римская епархия», – с таким призывом Папа Франциск обратился к поместным Церквам, предложив организовать встречу семей «в созвучии с тем, что будет происходить в Риме».