Библейские рассказы. Иосиф в Египте

С прибытием Иосифа в Египет начинается новая глава в истории Израиля, ознаменовавшая встречу двух миров. Эта встреча оставит в Израиле глубокий след.

«Иосиф же отведён был в Египет». Этот стих из Книги Бытия (39,1) заслуживает особого внимания прежде всего потому, что он выражен в пассивном залоге; иными словами, Иосиф пришёл в Египет против своей воли, его привели туда как раба. Мидраш Танхума предлагает оригинальное толкование этой фразы: «Не Иосиф ‘был отведён’, а он сам заставил своего отца и всё своё племя пойти в Египет». Иосиф – тот, кто стал причиной изгнания своего народа. В Книге Бытия (46,4) Бог успокаивает Иакова, который не хотел идти в Египет: «Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно». Кроме того, Иосиф заставил снизойти Божье Присутствие, связанное с землей Израиля, в Египет. Один из трактатов Талмуда, Сота, говорит об этом так: «Иосиф низверг волхвов фараона с их пьедестала, ибо был сильнее их. Фараон сказал: ‘Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил (сынов) Израиля? я не знаю Господа и Израиля не отпущу’ (Исх 5, 2), но ему пришлось принять реальность». Египетские боги были побеждены. Мифология уступила место истории.

Иосиф стал рабом Потифара, влиятельного царедворца фараона; Потифар, будучи начальником стражи, в семье во всём подчинялся жене. Бог был с Иосифом, потому что Иосиф был с Богом; праведник поставил свои таланты на службу новой родине. Потифар быстро понял ценность Иосифа: «И оставил он всё, что имел, в руках Иосифа и не знал при нём ничего, кроме хлеба, который он ел», – говорится в Книге Бытия (39,6). В Таргуме, синагогальной версии Библии, хлеб – это эвфемизм, подразумевающий в данном случае жену Потифара. Красота Иосифа искушала её, но праведник отверг домогательства женщины, потому что не хотел грешить против Бога. Попав в ловушку, расставленную женой хозяина, Иосиф бежал, оставив одежду в руках соблазнительницы. Мысль об отце дала ему силы сопротивляться. Разгневанная жена Потифара оклеветала Иосифа, обвинив его в домогательствах, и потребовала наказать его. Брошенный в тюрьму, Иосиф хранил молчание, как Отрок у Исаии. Человек, которому приснилось, что звезды пали ниц перед ним, оказался в тюрьме. Но Господь по-прежнему был с Иосифом, и ему удалось снискать благоволение начальника темницы. Истолковав сны двум царедворцам, Иосиф предсказал виночерпию освобождение и попросил вспомнить о нём после того, как тот вернется к своей прежней должности. Четыре раза он говорит о чаше, как бы имея в виду четыре чаши пасхального седера (символизирующих четыре этапа освобождения народа Израиля из рабства). Эти четыре чаши остаются также напоминанием об Иосифе, заслужившим освобождение иудейского народа из Египта.

Затем был сон фараона и конец испытаний Иосифа. Странный сон фараона был связан с Нилом, источником процветания Египта: из реки вышли семь тощих коров и пожрали семь тучных коров; затем, в другом сне, семь тощих колосьев поглотили семь тучных и полных колосьев. На карту было поставлено благополучие страны, казалось, что вселенная фараона рушится. Египетский властелин был воплощением божественности, видимым знаком вселенской гармонии; любые экономические потрясения угрожали структуре египетского общества в его основах. В то время как Иосиф видел во сне небо и землю, фараону снился Нил. Иосиф был продан из-за своих снов и стал царём благодаря снам фараона, который освободил его из ямы. Не Иосиф истолковал сны фараона, а Сам Бог: «Что Бог сделает, то Он возвестил фараону». Годами позже другой фараон ответит Моисею: «Я не знаю Господа и Израиля не отпущу». Иосиф не только истолковал сны фараона, но и предложил практические решения для выхода из предсказанного кризиса. Он стал экономическим советником. Управлять – значит предотвращать. Затем Иосиф был возведен в царское достоинство, получил египетское имя и женился на дочери жреца Илиопольского. Судьба Иосифа изменилась.

Благодаря своей дальновидности Иосифу удалось спасти Египет и Израиль от голода. Несколько лет спустя голод заставил его братьев, кроме Вениамина, искать пропитание в Египте. Иосиф, оставшись неузнанным, заключил их в темницу и, взяв одного из них в заложники, отправил остальных отвезти хлеб, чтобы они вернулись к нему вместе со своим братом Вениамином. Когда братья вернулись, Иосиф отпустил их всех, но с помощью хитрости обвинил Вениамина, чтобы задержать его. Иуда предложил себя вместо младшего брата, помня, что его отец мог умереть от известия о потере ещё одного сына, – настолько велико было его горе от потери первого сына Рахили. Иосиф, видя, что братья изменились, решил простить их и принять вместе с престарелым отцом Иаковом.

Книга Бытия учила людей становиться братьями: на её страницах враждующие братья примирялись в заботе о своем престарелом отце; братская любовь устраняла ненависть. Это чудо произошло благодаря Иосифу. История повторяется: камень, отвергнутый строителями, стал краеугольным.

Мелитон Сардийский видел в Иосифе, проданном в Египет своими братьями, прообраз Христа. Истоки этого мессианского прочтения восходят к преданиям об Иосифе. Антагонизм между Иосифом и Иудой проявляется в рассказе Книги Бытия, в главах с 37 по 50. Кроме того, некоторые еврейские источники подчёркивали преувеличенную открытость Иосифа к язычникам, поскольку он был знатоком египетской магии и женился на дочери жреца Илиопольского. Судьба Иосифа была отмечена его близостью к нееврейскому внешнему миру. Из этого родилась идея двух мессий: мессии Иуды и мессии Иосифа. В представлении двух мессий сын Иосифа пытается осуществить свой замысел, открывшись Египту, символу народов, в то время как Иуда, думая о благополучии своей семьи, становится прообразом мессии, который исходит из Израиля.

Евангелие знакомо с идеей двух мессий. Оно показывает, что Иисус сочетает в себе черты обоих мессий. В родословиях Иисуса от Луки и Матфея Он происходит от Иуды и Давида, но Его отцом назван Иосиф. Иисус был родом из Назарета, расположенного в Галилее язычников, но родился Он в Вифлееме, в Иудее, месте происхождения Давида. В Книге Бытия Иуда выделяется среди двенадцати братьев, а в книгах Евангелия именно Иуда стоит особняком среди двенадцати. В Книге Бытия (37,27) Иуда предлагает продать Иосифа; в Евангелии это также Иуда, который предаёт Иисуса за 30 сиклей серебра. В 37-й главе книги Бытия решение продать Иосифа сопровождается трапезой братьев; в Евангелиях именно во время последней вечери Иисуса с учениками Иуда проявляет себя противником Господа.

В иудеохристианском Евангелии от Матфея Иисус въезжает в Иерусалим, сидя на ослице и молодом осле, символах мессии Давида и мессии Иосифа.



Свящ. Фредерик Маннс, OFM

(доцент экзегетики Нового Завета на Францисканском библейском факультете в Иерусалиме)

Источник: Vatican News