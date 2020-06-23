Бенедикт XVI вернулся из Германии в Ватикан

Бенедикт XVI вернулся в Ватикан после краткого визита на родину. Он пробыл в Регенсбурге пять дней. Главной целью его путешествия была встреча с тяжелобольным 96-летним братом, священником Георгом Ратцингером.

Папа на покое покинул 22 июня после 10 часов утра духовную семинарию в Регенсбурге, где жил в эти дни, и отправился в аэропорт Мюнхена, откуда вылетел в Рим около полудня. Примерно в 13.00 самолет приземлился в римском международном аэропорту «Чампино», а через 45 минут Бенедикт XVI был уже в своей ватиканской резиденции – монастыре «Mater Ecclesiae».

Помимо встречи с братом Йозеф Ратцингер посетил захоронения своих родных на кладбище в Пентлинге неподалеку от Регенсбурга, а также дом, в котором проживал в 1970-1977 годах. Последний раз Бенедикт XVI посещал эти места в ходе своего визита в Баварию в 2006 г.

По материалам Vatican News