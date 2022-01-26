Бенедикт XVI откорректировал свое заявление

Папа на покое Бенедикт XVI откорректировал через личного секретаря архиепископа Георга Генсвайна свое заявление по поводу обнародованного недавно отчета архиепархии Мюнхена и Фрайзинга о борьбе с сексуальными злоупотреблениями духовенства, пишет Vatican News.

В противоположность сказанному ранее Папа Ратцингер утверждает, что в бытность архиепископом Мюнхенским, а именно 15 января 1980 года, он принимал участие в совещании ординариата, на котором обсуждались домогательства одного из священников.

Ошибка – говорится в сообщении – была не злонамеренной: речь идет о «недосмотре» при редактировании его высказывания.

Вместе с тем «остается объективно верным, как следует из документации, утверждение, согласно которому в ходе того совещания не было принято никакого решения по поводу пастырского служения названного священника. Тогда была лишь удовлетворена просьба предоставить ему жилье в Мюнхене на время терапии».

Папа на покое, которому 16 апреля исполнится 95 лет, во время своего понтификата неустанно боролся с сексуальным насилием в лоне Церкви, и он намеревается сделать еще одно заявление на эту тему. В настоящее время, говорится в информационном сообщении агентства KNA, ставшего посредником для заявлений Папы на покое, Бенедикт XVI старается ознакомитьcя с отчетом архиепархии как можно скорее, что представляет определенные трудности, если, помимо возраста Папы, учесть объем текста – более тысячи страниц. То, что он прочитал до сих пор, поясняет KNA, наполняет его «чувством стыда и боли за страдания, причиненные жертвам».